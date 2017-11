Traición: Novia de Luis Miguel asiste a concierto de Alejandro Fernández

Las personas que verdaderamente me conocen saben quien soy, el tipo de familia y casa de donde vengo, en cuantos países he vivido, las situaciones las cuales han forjado mi carácter y mi personalidad y lo que realmente me importa u opino de la suciedad, perdón! sociedad en la que vivimos. Algunos piensan que me faltan dos tornillos, hay amigas que se infartan porque me niego a vivir y ser una mujer convencional. Otras se identifican pero no se atreven a decir lo que piensan o como quisieran ser por temor a ser juzgadas o señaladas. Quizá por sentirme o pensar tan diferente es que voy al punto al que quiero llegar; y es que el fanatismo, la pasión exagerada y la defensa obsesiva de algo o alguien' que no me, ni le pertenece a mas que a sí mismo, me parece la mas peligrosa prisión; pues somos seres individuales!!! almas libres en cuerpos que son solo un vehículo transitorio para compartir, aprender, crecer y evolucionar espiritualmente hablando. Es por ello que siempre he pensado que el sentido de la posesión es el que acaba con las relaciones, no somos dueños de nada ni de nadie; la forma mas refinada de amar es en libertad y con la puerta abierta nadie se va. Desde el escondite veo el mundo… y alucinamos con la actitud de la gente… A quien pueda interesar… señalar es tan sencillo como respetar, optemos por la segunda no? aunque mi conclusión sigue estando clara… joder es la mejor manera de demostrar interés. Tengo una cita de almohadas y me miran fijamente 👀 Buenas noches 🌎.

