Reacción: La supuesta ex novia de Luis Miguel dice estar en paz

Desiree Ortíz no ha confirmado el rompimiento con "El Sol" de México

Pese a todo lo que dicen Desiree Ortíz está en paz. La modelo y periodista compartió una imagen en Instagram en donde colocó la frase: “No hay mayor riqueza que tener la mente y el alma en paz“, con lo que desmiente cualquier tipo de infidelidad por su parte.

No hay mayor riqueza que tener la mente y el alma en paz🙏🏻 A post shared by 🌐🌐🌐 DESIREE O SALSWACH🌐🌐🌐 (@desireeosalswach) on Nov 7, 2017 at 2:45pm PST

Se ha dicho que la joven asistió al concierto de Alejandro Fernández, quien ha demandado a Luis Miguel -su novio- por $7 millones de dólares. Pero el problema no estuvo necesariamente en que ella lo fuera a ver al concierto, sino en que después abandonora el recinto en su compañía para pasar la noche y el fin de semana con él, según relata la prensa mexicana.

La modelo conversó con el programa Suelta La Sopa de Telemundo y explicó los rumores sobre un posible romance entre ella y el Potrillo, y fue enfática al decir: “No, no, no, para nada. Alejandro es una persona espectacular, es mi amigo y amigo de todo mi grupo de amigos de México. Somos muy amigos. Pero nada más“.

Cuando le preguntaron sobre la relación de Alejandro con Luis Miguel, la modelo se limitó a decir que ella no podía hablar sobre ese tema específicamente. “Lo que si te puedo decir es que yo no tengo nada que ver en los temas legales de los demás“.

Durante la entrevista telefónica Desiree Ortíz nunca habló de separación. Si aclaró que a ella le encantaria que los problemas legales entre Alejandro y Luis Miguel se acabaran. También contó que su relación con “su novio” está muy bien. “Todo está muy bien, pero no puedo hablarte de nada porque ya demasiado“, pero afirmó que él está mucho más relajado en su carrera desde que está con ella.

Ortiz también fue clara al decir que ella no es mujer de pedir permiso para salir. “Yo no le comenté que iba a salir al concierto“, y recalcó “Yo no soy mujer de andar pidiendo permiso“.

Y aunque muchos otros medios afirman que la relación entre ella y Luis Miguel ha llegado a su fin, al menos en sus redes sociales ella aún mantiene las imágenes en las que comparte con su amado.

Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria… Nov-2017 todo el éxito y la suerte del mundo. A post shared by 🌐🌐🌐 DESIREE O SALSWACH🌐🌐🌐 (@desireeosalswach) on Oct 31, 2017 at 10:43pm PDT

Gracias @hola_mx por el reportaje 🙏🏻 a @peta y Peta Latino 👏🏻👏🏻 gracias @romel.martinez.944 , @javierocanafoto @makeupbyrobert por el gran trabajo realizado en LA, big love para todos! A post shared by 🌐🌐🌐 DESIREE O SALSWACH🌐🌐🌐 (@desireeosalswach) on Nov 5, 2017 at 9:43pm PST

Pero algunos medios mexicanos aseguran que la relación terminó meses atrás y que por el momento la venezolana lo único que está haciendo es sacarle el jugo a la relación que sostuvo con “El Sol de México“. Por su parte Luis Miguel ya se dejó ver en compañía de otras mujeres, dando entender que para él, “tal vez”, la relación terminó.