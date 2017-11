Un latino hace sus sueños realidad en ‘Disney On Ice’

El nuevo espectáculo de Disney On Ice ‘Atrévete a soñar’, que se presenta desde hoy en Barclays Center, incluye en su elenco a un patinador mexicano

La más reciente producción de ‘Disney On Ice’ no sólo transformará a una princesa de dibujos animados en una figura real, sino que además hará realidad el sueño de un artista latino.

‘Dare to dream’ (‘Atrévete a soñar’), como se titula el nuevo espectáculo, será el debut de Moana, la princesa de las Islas del Pacífico. El show que tendrá como anfitriones a la célebre pareja compuesta por Mickey y Minnie Mouse, se presenta desde hoy y hasta el domingo 12, en el Barclays Center.

La aventura, que llevará al público a recorrer mares y montañas cubiertas de nieve, trae además a escena a Cinderella, Rapunzel, Frozen y la Bella y la Bestia, a través del arte de patinaje sobre hielo para crear cinco historias protagonizadas por igual número de heroínas.

Para Gabriel ‘Jacobo’ Montemayor, de origen mexicano, este espectáculo representa literalmente un sueño hecho realidad y es que Montemayor, artista del patinaje que hará gala de sus habilidades sobre el hielo en diversos momentos de esta producción, actuará por primera vez en el Barclays Center.

“Estoy muy contento por la idea de actuar en este gran escenario de la mano de un show de Disney On ice. Ser parte de esta compañía ha sido algo maravilloso en mi vida, cada día es una experiencia inigualable que me permite trabajar en escenarios tan prestigiosos como el Barclays Center”, comenta el artista de 32 años que comenzó a patinar a los 10 años.

El patinador, que incluye en su trayectoria su participación en el Junior Grand Prix en Canadá y en otras competencias en Estados Unidos, México y Europa, plantea que uno de los aspectos más enriquecedores de su trabajo es la diversidad, la oportunidad de conocer diversas culturas.

“Disney On Ice tiene patinadores latinos en otras producciones, pero en esta soy el único hispano. Es maravilloso tener la oportunidad de explorar otras naciones a través de mis compañeros, que vienen de todo el mundo. Me gusta viajar y he tenido la suerte de conocer ciudades que nunca imaginé que visitaría. Nueva York es una de mis ciudades preferidas por eso es doble la alegría por estar aquí”, agrega Montemayor quien ha trabajado en las producciones ‘Disney On Ice Princess Classics’ y ‘Treasure Trove’.

Montemayor, hijo único y apasionado del diseño de modas, cuenta que su amor por el patinaje surgió luego de ver a una de sus primas patinar en diversas competencias. Cursó la carrera de contabilidad en México, pero la dejó a un lado para seguir su ilusión de convertirse en patinador. Afirma además que lo que más le atrae de esta disciplina es que cada función, incluso los propios ensayos, es un desafío.

“No importa cuántos años de experiencia tengas, siempre sentirás la adrenalina y los nervios durante cada espectáculo porque no tienes idea de lo qué sucederá y eso me emociona mucho. Si durante el espectáculo anterior, por ejemplo, dejaron confeti en el suelo y lo pisas, así de fácil te puedes caer. Este es un oficio que requiere mucha disciplina y concentración”, comenta Montemayor quien aún vive en su ciudad natal Monterrey, en México, aunque la mayor parte del año lo pasa de gira.

En detalle:

Qué: El nuevo espectáculo de Disney On Ice ‘Atrévete a soñar’

Dónde: Barclays Center

Cuándo: Desde hoy y hasta el domingo 12.

Boletas: Desde $20

Información: http://www.ticketmaster.com