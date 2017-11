Luchando contra el robo de salario

El Proyecto Justicia Laboral que te puede respaldar

Somos trabajadores he hemos vivido la explotación y el abuso laboral, pero hemos decidido unirnos y luchar. Ya nos cansamos de ver como este país permite se nos roben nuestro sueldo y se nos trate como mano de obra desechable.

El robo de salario es crimen nacional sin justicia. Cada año, los trabajadores perdemos millones de dólares es salarios robados. Todos los días vemos como empleadores abusivos diseñas nuevas estrategias para robarnos nuestros salarios y también nuestra dignidad como seres humanos.

Es común ver como ilegalmente te entregan un cheque que no tiene fondos, que no te paguen las horas extras o que simplemente te nieguen tu salario con la escusa de que no les gusto nuestro trabajo después que fue realizado. También hemos experimentado un sistema legal sin justicia. El que roba el sueldo no es juzgado ni criminalizado.

¡Ya basta! Es momento de levantarse y luchar por nuestro derechos. Somos trabajadores y miembros de líderes del Proyecto Justicia Laboral que hemos decidido unirnos y luchar contra el robo el sueldo usando nuestro voz y nuestro poder colectivo. Hemos formado un comité trabajadores que esta comprometido a terminar con el robo de salario y cambiar la cultura de explotación que se vive en este país. Somos gente trabajadora y luchadora que no podemos permitir que nos roben nuestros sueldos ni nuestros sueños.

El comité de trabajadores del Proyecto Justicia Laboral es liderado por trabajadores que han experimentamos el abuso y el robo de sueldo, pero que hemos decido hacer justicia mediante la educación, la acción colectiva y la presión publica. Cada viernes nos reunimos para informar a la comunidad trabajadora acerca de cómo protegerse del robo de salario, los tipos de robo de que existen salario y como identificarlos y como recuperar su salario robado.

Muchas veces nos sentimos solos y ignoramos que existen centros de trabajadores como el Proyecto Justicia Laboral que te puede respaldar o que simplemente puedes ser parte del cambio. En este camino a la justicia, hemos conocido empleadores abusivos que violan los derechos mas básicos de un ser humano y que usan el miedo para debilitarnos, pero cuando enfrentan a un grupo organizado nos tiemblan.

En esto días de acción nacional contra el robo de salario, no nos quedemos callados, únete a este movimiento y juntos cambios este sistema de explotación.

(Erika González y Rafael Tecpanecatl son trabajadores y miembros lideres de Proyecto Justicia Laboral, una organización liderada por trabajadores que juntos nos organizamos y luchamos para hacer frente a la injusticia racial y económica).