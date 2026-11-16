El seleccionador nacional de Alemania, Jürgen Klopp, lanzó una dura crítica contra la gestión del presidente de la FIFA Gianni Infantino abogando públicamente por un relevo en la cúpula del organismo rector del fútbol mundial.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso internacional de este lunes ante Países Bajos, el técnico alemán afirmó (en declaraciones recogidas por la cadena pública ZDF) que la actual administración ha superado negativamente la etapa de su desacreditado predecesor, Joseph Blatter.

“Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido”, sentenció Klopp ante los medios, antes de añadir con contundencia: “No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, e (Infantino) se las apañó para conseguirlo”.

El estratega alemán subrayó la necesidad de que figuras comprometidas genuinamente con el deporte den un paso al frente: “Sin duda hay gente a la que le preocupa el futuro del fútbol y que no tiene intereses económicos vinculados a ello. Si se unieran, si uno de ellos llegara a ser presidente, sería de gran ayuda”.

Consultado sobre posibles alternativas para disputar el liderazgo de la institución (presidida por Infantino desde 2016 tras los escándalos de corrupción que forzaron la salida de Blatter), Klopp mencionó el nombre del francés Arsène Wenger, actual director de desarrollo mundial del fútbol en la FIFA y figura que diversas federaciones europeas barajan como potencial candidato opositor. Aunque el técnico de la Mannschaft elogió al exentrenador del Arsenal como uno de los mejores estrategas de la historia, mantuvo la cautela sobre su perfil institucional: “No sé si eso le capacita también para el cargo de presidente de la FIFA. Hay que compaginar muchas cosas. Tengo curiosidad por ver qué pasa”.

Sigue leyendo:

·Vinícius Jr. invita a un partido del Real Madrid a un niño sudanés que perdió las piernas

·Harry Kane respalda a Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United

·Manchester United negocia con Mauricio Pochettino para sustituir a Michael Carrick