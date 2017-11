Las tres preguntas que NYC debe contestar si en realidad quiere cerrar Rikers

Críticos de la administración De Blasio creen que el plazo de diez años para eliminar la cárcel es demasiado largo y que el trabajo debe empezar ahora.

En 2016, el alcalde De Blasio dijo que cerrar a Rikers era un “propósito noble…. pero sin posibilidades de concretarse”.

Sólo un año más tarde, se comprometió a cerrar Rikers en 10 años, llamando a esta iniciativa “muy seria, sobria, y una decisión para siempre” ¿De Blasio apoya el movimiento para cerrar Rikers porque realmente cree en la reforma de justicia criminal, o simplemente para ser reelegido?

Si el alcalde toma en serio el cierre de Rikers en una década, y más aún cuando hay funcionarios que piden un cronograma de cierre de tres años, significa entonces que el trabajo hacia ese objetivo comienza ahora.

El portavoz del alcalde está de acuerdo que Rikers deberían cerrarse lo antes posible, pero deben tener en cuenta que primero tienen que reducir la población.

Pero es incluso más complicado que eso. Cerrar Rikers sin poner primero servicios importantes y estructuras dará lugar a que los críticos de la reforma de la justicia penal digan “te lo dije”, y a más sufrimiento por parte de aquellos atrapados en la crisis de encarcelamiento masivo.

El caso para el cierre

Como oficial de corrección y capitán durante 29 años en Rikers, vi cuán peligroso es para los oficiales y cuán terribles son las condiciones para los reclusos: sé que debemos cerrarla lo antes posible. Ahora soy profesor asistente en SUNY en justicia penal y psicología forense. He trabajado durante mucho tiempo para lograr este objetivo.

Mis primeros años con el Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York (DOC) fueron en la ahora cerrada Bronx House of Detention for Men (BHDM), por lo que conozco la diferencia entre un buen funcionamiento, centro de detención comunitario y la expansión, fuera del control y el desorden en Rikers. Ubicado cerca de la Corte y de múltiples líneas de tránsito, el BHDM facilitó a los reclusos las visitas de familiares, amigos y abogados, y llegar a las audiencias judiciales sin tener que levantarse a las tres de la mañana para evitar el tránsito en autobús a la hora de mayor congestión desde Rikers. Los hospitales cercanos aseguraron un fácil acceso a las citas médicas o de salud mental o tratamiento de emergencia, lo que resultó en menos enfermedades o muertes. Los defensores de los prisioneros y los grupos de derechos civiles podrían monitorear el tratamiento de los presos sin obstrucción. La ubicación central permitió que los oficiales de corrección y el personal se pusieran a trabajar con facilidad, y los bancos, restaurantes y tiendas cercanas hicieron su vida cotidiana más conveniente, reduciendo su estrés y mejorando así las interacciones con los reclusos. Agradecidos por las condiciones de trabajo en el BHDM, y para evitar la transferencia a Rikers, los oficiales y el personal siguieron las reglas y tuvieron tasas más bajas de ausentismo y rotación.

La vida en el BHDM no era un picnic. Era una cárcel, y era difícil, pero todos sabían que tenían suerte de estar allí, a diferencia de las remotas, sucias, envejecidas, superpobladas y desatendidas celdas de Rikers.

Quiero dejar esto en claro: es una pequeña minoría de funcionarios de corrección, administradores y personal que participan en incidentes violentos contra reclusos o que encubrieron estos ataques. Del mismo modo, los reclusos que participan en peleas y golpes son una pequeña fracción de la población reclusa. La mayoría de los miembros del personal correccional de todos los niveles y rangos, e incluso la mayoría de los presos, no están involucrados en la violencia tras las rejas.

Sin embargo, debido a las lesiones graves, el uso indebido de poder y la posibilidad de una fuerza letal contra los reclusos, los funcionarios y el personal, este problema debe abordarse directamente, con prontitud y con seria atención.

El peligro de la ‘transcarcelación’

Debería quedar claro que apoyo 100 % el objetivo de cerrar Rikers y construir instalaciones de detención modernas y más pequeñas cerca de juzgados en cada distrito. Pero la experiencia ha demostrado que deben existir nuevos sistemas en funcionamiento y completos antes de reformar el sistema, o habrá una crisis similar a la que siguió a la desinstitucionalización en las décadas de 1960 y 1970, es decir, “transcarcelación”.

En aquel entonces, con las mejores intenciones, los hospitales psiquiátricos estatales, llamados “hoyos de serpiente”, justo como llaman a Rikers hoy, liberaron a sus pacientes con el objetivo de proporcionar servicios de salud mental en la comunidad, a través de viviendas de apoyo y clínicas locales. Pero los servicios necesarios no se pusieron en su lugar en primero, y la sociedad sufría porque las personas sin hogar con enfermedades mentales vivían en las calles, a menudo eran detenidas por policías y cumplían condena en Rikers, ya que no podían pagar la fianza, no tenían representación legal, y enfrentaron una sentencia rápida.

Hoy, no queremos trasladar a estas poblaciones de Rikers a otra forma de supervisión y control y terminar con el mismo número bajo vigilancia a un costo aún mayor, y tal vez incluso más, ya que el alcance de estos programas alternativos va más allá de aquellos que habría sido encerrado en Rikers originalmente.

Hay tres preguntas candentes que el alcalde y su equipo deben responder en este momento, para crear un plan completo y detallado para abordar estos complejos problemas:

Pregunta 1: ¿Cómo planeas reducir / evitar que la violencia sea importada por los mismos reclusos violentos y oficiales de corrección a las cárceles más pequeñas en cada municipio después de que se cierre Rikers?

Al trasladar a los mismos reclusos violentos y combativos con problemas de abuso de sustancias, problemas de estabilidad mental, afiliaciones a pandillas y enfrentamientos pasados, y los mismos oficiales que tienen un historial de uso excesivo de la fuerza y ​​no siguen políticas y directivas con respecto a los reclusos, en un nuevo entorno, ¿cómo se evita que importen los mismos comportamientos negativos a los que han recurrido en el pasado?

Deben abordarse dos elementos cruciales: la “cultura de la desviación” por parte de los funcionarios de corrección y la policía, donde la corrupción y el quebranto de normas ocurre al más alto nivel; y la “cultura de la violencia” perpetrada en primera línea por los oficiales de corrección, el personal y los supervisores, que sienten que “todos lo hacen”, ya que los que se encuentran en la cima se escapan sin hacer caso de las regulaciones.

Docenas de administradores, supervisores y oficiales de DOC han sido acusados ​​de múltiples infracciones: llevar automóviles oficiales para viajes personales, pasar contrabando a cárceles, usar fuerza excesiva, presentar informes falsos, incluso intimidar a testigos y víctimas. Si los que están en la cima rompen las reglas con impunidad, ¿por qué deberían el personal de primera línea y los reclusos seguirlos?

Debería haber investigaciones y serias consecuencias para quienes rompen las reglas. Hay poca confianza en el sistema de justicia penal si los administradores son inmunes a enjuiciamiento por delitos que resultan en encarcelamiento para aquellos dentro de las cárceles que están manejando, y hay pocas razones para oficiales de rango, lidiando con situaciones difíciles a diario, seguir reglas si sus propios superiores no lo hacen. Este problema debe abordarse de arriba hacia abajo para evitar la continua mala conducta de los oficiales en las nuevas cárceles más pequeñas.

A pesar de las demandas y la supervisión de un monitor federal en Rikers, continúan la fuerza excesiva y el encubrimiento. Los presos son golpeados en la cabeza, golpeados contra las paredes, arrastrados y pateados mientras están esposados, y atacados con spray de pimienta. Desde 2014, 38 oficiales y personal han sido arrestados como resultado de investigaciones de DOI. Con muchos incidentes que no se denuncian, este número de arrestos y acusaciones muestra que la situación en Rikers está fuera de control. La atmósfera de violencia ha llevado a un mayor número de peleas de reclusos.

Esto se transferirá a otras instalaciones si no se aborda, dice el Proyecto de Derechos de los Presos de Legal Aid: “El progreso requiere un cambio fundamental de la cultura de la impunidad por mala conducta y mala administración … esto se mantendrá mucho después de que Rikers quede cerrada si no se enfrenta de manera directa y robusta en este momento”.

Pregunta 2: ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudad para los ciudadanos que habrían estado encarcelados por un corto plazo pero que ahora están en libertad a la comunidad como resultado de la decarcelación?

¿Qué hará la ciudad con las personas derivadas de la cárcel a un tribunal juvenil, tribunal de drogas, tribunal de salud mental y otros canales alternativos? ¿Se proporcionarán servicios o supervisión para estas poblaciones vulnerables, que ahora quedan en su comunidad de bajos ingresos y es probable que vuelvan a delinquir o pierdan sus citas en la corte? ¿Qué apoyo puede proporcionar la ciudad para estas personas a través de alternativas al encarcelamiento?

Muchos problemas deben ser examinados aquí: para aquellos que ya no tendrán que pasar detenidos en Rikers, desde donde podrían haber sido referidos a los servicios sociales apropiados al momento de la liberación, ¿qué apoyo proporcionará la ciudad para evitar que vuelvan a delinquir o ir más allá en el camino que los llevó a ser detenidos por primera vez?

Estos son a menudo jóvenes, delincuentes principiantes, aquellos con problemas de abuso de sustancias, problemas de salud mental, involucrados en crímenes de “calidad de vida” a menudo causados ​​por inestabilidad financiera como vagancia, embriaguez pública o delito menor (como saltar un torniquete). Si la actual administración presidencial reduce los esfuerzos contra la pobreza en profundidad, y la ciudad de Nueva York deja de encerrar a los delincuentes de delitos menores que regresan a sus comunidades ahora más desfavorecidas, ¿estamos creando una debacle?

Se necesita una variedad de apoyo para los que recuperan su libertad y van la comunidad para que no vuelvan a caer en el comportamiento delictivo, incluidos los servicios sociales: administración de casos y administración intensiva de casos; habilitación y rehabilitación (capacitación vocacional / laboral, programas de empleo, capacitación en habilidades académicas / interpersonales, liderazgo, tutoría y desarrollo juvenil); y apoyo para la salud y el bienestar (reducción de la salud, el bienestar y el estrés, la salud mental y el tratamiento farmacológico, incluido el tratamiento para el abuso de sustancias). El cuidado de la salud mental es particularmente importante, ya que si los enfermos mentales no reciben tratamiento en la comunidad, terminan involucrados en el cumplimiento contra la ley y actualmente constituyen la mayoría de los encarcelados en nuestras cárceles y prisiones, donde reciben incluso menos tratamiento que ellos recibieron en el pasado en los hospitales psiquiátricos. Los estudios basados ​​en hechos muestran que la mejor forma de reducir la delincuencia es abordar estos problemas con una programación inteligente y multifacética.

Pregunta 3: ¿Qué vas a hacer ahora (no en tres o 10 años a partir de ahora) para reducir o eliminar los actos de violencia contra el personal correccional y los reclusos actualmente en Rikers Island?

La violencia y la corrupción en Rikers (abandono extremo, peleas entre pandillas, ataques a oficiales de corrección, contrabando, abuso sexual y más) deben detenerse ahora, durante el proceso de transición. El nivel de daño a las personas en Rikers, incluso durante un corto período de tiempo, se ha demostrado una y otra vez, tanto los reclusos como el personal correccional son vulnerables a las enfermedades mentales y el suicidio causado por la exposición al ambiente tóxico en Rikers.

Los oficiales de corrección son víctimas de la atmósfera de violencia incluso cuando algunos son los autores de la misma. Los oficiales se enfrentan a años de estrés y devastación emocional por tratar con drogadictos difíciles, a menudo enfermos mentales, delincuentes violentos, ladrones avezados y pandilleros. Pueden perder empatía por los reclusos como seres humanos y verlos como “otros” que merecen ser tratados con desdén, falta de respeto o abusos. La exposición crónica a estas experiencias puede conducir a un deterioro en su estabilidad psicológica y emocional, incluidas respuestas similares al trauma por estrés post traumático (TEPT) como alucinaciones, malhumor, pérdida de temperamento, ansiedad, estar nervioso o asustadizo. El desafío es abordar la cultura policial y crear un entorno de trabajo de apoyo a reducir la estigmatización que impide que los oficiales reconozcan problemas o busquen ayuda para lidiar con el estrés laboral y las preocupaciones de salud mental.

*David A. Fullard, Ph.D., es profesor asistente visitante en el Empire State College, en la cátedra de Justicia Criminal y Ciencias Sociales y del Comportamiento. También tiene licencia de la Junta de Regentes del Estado de Nueva York como Consejero de Salud Mental (LMHC). Se retiró en 2011 como capitán del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (NYCDOC) después de 30 años de servicio.

