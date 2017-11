5 canciones de Marilyn Manson para que no lo confundas con Charles

Si fuiste de los que confundieron al fallecido convicto Charles Manson con el cantante Marilyn Manson, aquí te damos razones para no hacerlo

Tras la muerte del famoso delincuente, Charles Manson, no faltó quien lo confundiera con el músico Marilyn Manson, algo que ha causado gracia en las redes.

Claro que alguien recordó que el líder de la secta de asesinos en serie “La Familia” había aprendido a tocar la guitarra mientras estaba en prisión y también que Brian Hugh Warner creó su nombre artístico con referencia a Marilyn Monroe (belleza) y al convicto como muestra de lo peor de la humanidad.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Bien, pues no queremos que esto siga ocurriendo, por ello te dejamos cinco canciones de este cantante de rock industrial y metal, compositor, actor, escritor, pintor y director de cine estadounidense que en este 2017 publicó su álbum Heaven Upside Down, décimo tercer trabajo de su carrera.

Seguro querrás leer: ¿Por qué están obsesionados con Charles Manson en EEUU?

1- Coma White

Una canción profunda y realista, que para los fans de este artista, es por mucho la mejor de todas.

2- The Beautiful People

El mundo entero conoció (y se asustó) con Manson y esta canción que 20 años después suena muy actual.

3- Sweet Dreams (Are Made of This)

Original de Eurythmics, que la lanzó en los años 80, Manson logra una versión a la que el calificativo de “impresionante” le podría quedar corta.

4- Tainted Love

Otra versión realizada por Marilyn Manson, esta vez del éxito de 1981 a cargo de Soft Cell.

5- The Dope Show

Manson dejando de lado la oscuridad y explorando con ritmos setenteros que nos recuerdan a David Bowie, pero con sus típicas letras.