Juez ordena que le regresen DACA y permiso de trabajo a joven arrestado injustamente

La Patrulla Fronteriza arrestó a Jesus Arreola cuando hacía su trabajo de Uber en Febrero y le quitaron su DACA de inmediato "por sospecha" de un delito y por "ser indocumentado". Un juez federal dijo que ni una cosa ni la otra fueron válidas.

Un juez federal ordenó que el gobierno estadounidense devuelva el beneficio DACA y el permiso de trabajo correspondiente a Jesús Alonso Arreola Robles, un residente de North Hollywood de 23 años que fue arrestado en febrero mientras transportaba a unos pasajeros cerca de la frontera en su Uber/Lift.

Arreola recibió la noticia en Los Angeles junto a su familia, al día siguiente del nacimiento de su primer hijo.

Abogados de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California que lo representaron en el proceso, celebraron el resultado la lucha legal en el caso de Arreola, pero enfatizaron que el muchacho no es el único DACA que ha caido injustamente en manos de las autoridades.

“Jesus Arreola estaba cumpliendo con todas las reglas cuando el gobierno de Trump decidió quitarle su beneficio en forma arbitraria”, dijo la abogada de ACLU Katrina Eiland. “El gobierno tiene que seguir reglamentos y no puede quitar DACA simplemente porque quiere hacerlo. Este y otros casos refuerzan que el Congreso necesita aprobar un Dream Act”.

El caso de Arreola, dicen activistas, refleja un tipo de táctica que el gobierno ha usado en otros casos: arrestar a un joven con DACA bajo sospecha de un delito, quitarle su DACA de inmediato y ponerlo en proceso de deportación, que pretenden llevar a su fin aúnque la investigación policial no termine en una acusación por delito alguno.

Arreola, quien trabajaba para Uber y Lyft (aparte de la cocina del Hotel Chateau Marmont) ha declarado que respondió a una llamada para recoger a unos residentes de Los Angeles en San Diego en febrero y que cuando recogió a los pasajeros, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.

“Resultó que los pasajeros eran indocumentados. Pero yo no estaba traficando a nadie, yo solo estaba haciendo un trabajo”, dijo Arreola en este video de la ACLU.

Arreola no tiene antecedentes criminales y tenía un DACA válido al momento de su arresto el pasado mes de febrero. Las autoridades migratorias alegaron que estaba traficando a los familiares del cliente, pero un juez de inmigración rechazó la acusación indicando que no había prueba de ello. No obstante, DHS ya le había revocado el DACA a Arreola, poniendolo en proceso de deportación “por estar ilegalmente en el país”.

Este lunes, un juez federal falló que el gobierno no puede “iniciar una deportación contra una persona con DACA solo por haber tenido estatus de indocumentado, ya que todos los beneficiarios eran indocumentados antes de tener el beneficio”.

Apuntó además que el gobierno no podía quitarle el DACA a Jesús sin una buena razón para ello, luego de otorgárselo en 2012, 2014 y 2016.

La buena noticia, dijo André Kwon, otro de los asesores legales de ACLU, es que el juez determinó que no hay nada en el programa DACA que permita al gobierno cancelar el beneficio a una persona tan solo porque el gobierno iniciar un proceso de deportación en forma arbitraria.

Desde que se inició el gobierno de Trump, diversos grupos legales han estado litigando los casos de varios beneficiarios de DACA a los que el gobierno les ha revocado sus permisos en forma arbitraria, para comprobar que la ley actual no permite a las autoridades actuar de esta manera.