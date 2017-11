Trump salva del horno a dos pavos con motivo del “Día de Acción de Gracias”

En la ceremonia, el presidente hizo bromas sobre el trabajo de Barack Obama

WASHINGTON – Siguiendo una tradición anual con motivo del “Día de Acción de Gracias”, el presidente Donald Trump ofreció este martes su primer “indulto” a los pavos “Drumstick” y “Wishbone”, que de otra manera estaban destinados al horno.

Acompañado de su esposa y primera dama, Melania, y su hijo menor, Barron, en una ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump ofreció el perdón presidencial ante un público que incluía a miembros del sector privado.

Aunque Trump dijo que, por voto popular, “Drumstick” fue el escogido para el perdón presidencial, en realidad los dos pavos serán trasladados a una granja en el recinto de la universidad de Virginia Tech –conocida como “Gobbler’s Rest”- para hacerle compañía a “Tater” y “Tot”, los dos últimos que perdonó su antecesor, Barack Obama, el año pasado.

“He estado muy activo revirtiendo varias acciones ejecutivas de mi antecesor (Barack Obama). Sin embargo, me informaron de la oficina legal de la Casa Blanca que los perdones a Tater y Tot no pueden ser revocados de ninguna manera. Así es que no los vamos a revocar. Así es que Tater y Tot pueden estar tranquilos”, bromeó Trump.

TRUMP: "I will grant a Presidential pardon to a turkey" @POTUS pardons Drumstick & Wishbone at the National Thanksgiving Turkey Ceremony. pic.twitter.com/LZs0tVTPVR — Ben Kennedy (@BenKennedyTV) November 21, 2017

El mandatario también rindió tributo a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los equipos de emergencia, a quienes calificó como “la gente más fina y más valiente”, además de que describió “Thanksgiving” como un tiempo de sanar a la “familia nacional”.

Trump ignoró una pregunta que dos veces le gritó un periodista sobre si él ofrecerá indulto a alguna persona, en alusión a exmiembros de su campaña acusados por su conexión con la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Trump recordó que hace 70 años la Federación Nacional del Pavo (NTF) presentó el primer pavo al entonces presidente Harry Truman, quien “se negó” a ofrecer el perdón presidencial, aunque en realidad en esa ocasión el pavo había sido un regalo.

Truman “era (un hombre) duro, pero hoy voy a ser un presidente más amable”, dijo Trump para provocar risas del público.

La tradición del perdón presidencial al pavo en realidad comenzó en 1989, durante la presidencia de George H.W. Bush. La NTF también entregó dos pavos más a la Casa Blanca, que los donará a “Martha’s Table”, un comedor para personas indigentes en la capital estadounidense.

Tras la ceremonia, Trump y su familia viajarán esta tarde a su casa de descanso en Florida por el largo fin de semana feriado.