VIDEO: Candela, la ciudad de Italia que paga porque vayas a vivir allí

Con buen vino, el mejor queso, y el alcalde de esta pequeña ciudad italiana además ofrece pagar por mudarse a ella.

El alcalde Nicola Gatta quiere restaurar Candela, una pequeña ciudad medieval en el sur de Italia, a su antigua gloria bulliciosa, cuando “los viajeros lo llamaron ‘Nap’licchie’ (Pequeña Nápoles), por sus calles llenas de viajeros, turistas, comerciantes y vendedores gritando “, como lo describió a la CNN. En la década de 1990, más de 8,000 personas llamaron a Candela su hogar, pero hoy sus sinuosas calles albergan a solo 2,700 residentes.

El ayuntamiento de Candela no ofrece una fortuna por ir a vivir a la Pequeña Nápoles, pero la suma definitivamente facilitará el traslado. Recibirás 800 euros (US$ 947) si te mudas tú mismo; 1,200 euros (US$ 1,420) para una pareja; las familias de tres obtienen de 1,500 a 1,800 euros US($ 1,775 a $ 2,130); y las familias de cuatro a cinco recibirán más de 2,000 euros (US$ 2,371). Eso debería al menos ser suficiente para cubrir la moto scooter obligatoria para moverse en la ciudad.

Los ciudadanos más nuevos de Candela tendrán el placer de vivir en una ciudad tranquila adornada con una arquitectura barroca, rodeada de majestuosas colinas onduladas, y que al parecer presenta el callejón más pequeño del mundo, de apenas 35 centímetros de largo. “Es un estilo de vida tranquilo y simple. No hay aglomeraciones, es fácil moverse, no hay tráfico ni contaminación”, dijo también a CNN el fotógrafo Francesco Delvecchio, residente de Candela. Y de acuerdo con el alcalde Gatta, no ha habido un crimen en 20 años.

Hasta el momento, seis familias se han asentado y otras cinco familias han presentado su solicitud. No hay indicación de cuánto dinero están dispuestos a repartir en total para los nuevos vecinos, pero la oferta no deja de ser interesante.