Cacería humana en NJ: 1 muerto, 6 heridos en restaurante

Sigue una intensa búsqueda policial tras el tiroteo mortal que dejó un muerto y al menos seis heridos en un restaurante Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m. del sábado en un restaurante Chick-fil-A situado en la Route 22. La víctima mortal ha sido identificada como Malek Shepherd, joven de 23 años y residente de la ciudad de Nueva York. Las otras víctimas recibieron atención médica por lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

Aunque hasta el momento no se han realizado arrestos, se cree que el tiroteo fue un ataque dirigido, derivado de una disputa relacionada con drogas o pandillas. Un video parece mostrar a varias personas huyendo del restaurante, aunque aún no está claro cuántos pistoleros estuvieron involucrados.

Se presume que Shepherd, quien se encontraba en el lugar como cliente, era el objetivo del ataque, y que las demás víctimas eran transeúntes y/o empleados del Chick-fil-A. Una de las personas heridas es una estudiante de secundaria que trabajaba allí esa noche, intentando reunir dinero para su baile de graduación y para la universidad, acotó ABC News.

El padre de uno de los empleados del Chick-fil-A relató que su hijo lo llamó presa del pánico para informarle que varios sospechosos, todos ellos enmascarados, habían irrumpido en el establecimiento. Añadió, además, que varios empleados resultaron heridos.

Testigos afirman haber escuchado al menos siete disparos dirigidos hacia la multitud. Jean Derilus, repartidor de la plataforma DoorDash, declaró este lunes que los sospechosos enmascarados se encontraban detrás del mostrador y disparaban hacia el área del comedor.

Derilus comentó que las noches de sábado suelen atraer a muchos otros repartidores debido al elevado volumen de pedidos. Señaló que él mismo había estado dentro del restaurante entre 15 y 20 minutos antes de que se desatara el tiroteo. La investigación sigue en curso. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos.

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, instó a la comunidad a “mantenerse vigilante y reportar cualquier información a las autoridades locales”, citó CBS News. La alcaldesa de Union Township, Patricia Guerra Frazier, emitió un comunicado en el que decía, en parte: “Esta tragedia es un doloroso recordatorio del trabajo que aún queda por hacer para garantizar la seguridad de nuestras comunidades (…) Ofreceremos actualizaciones a medida que haya más información disponible. Mientras tanto, pedimos paciencia, compasión y apoyo mutuo a medida que comenzamos a sanar”.

El mes pasado un menor fue arrestado tras la muerte de otro niño en un tiroteo ocurrido en Lakewood Township, Nueva Jersey. En febrero tres adolescentes fueron imputados por el tiroteo fatal a Chrystofer Whyte, un influencer de TikTok, cerca de un paseo marítimo de Jersey Shore (Nueva Jersey) sucedido en el verano de 2025.

En diciembre dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo en un estudio de grabación en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En noviembre Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas también en Newark.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.