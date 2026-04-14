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El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 14 abril de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

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Crédito: Cortesía

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Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 14 de abril de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

Podría descender tu energía física, por eso será conveniente apartarte un poco del ajetreo cotidiano. Regálate momentos de silencio para escuchar tu mundo interior. La reflexión, los sueños y la meditación abrirán un espacio sutil donde tu alma podrá expresarse y devolverte serenidad.

Tauro

04/20 – 05/20

Aunque las obligaciones ocupen gran parte de tu tiempo, siempre existe un momento para cambiar de atmósfera y reencontrarte con amigos. No permitas que diferencias de edad, cultura o creencias interfieran con el afecto. El intercambio con almas afines renovará tus sueños.

Géminis

05/21 – 06/20

Los esfuerzos realizados comienzan a dar frutos. Se abrirán oportunidades de crecimiento o ascenso que ampliarán tu influencia pública. Aunque las responsabilidades aumenten, también lo harán el reconocimiento y las mejoras en tu posición. Experimentarás una íntima satisfacción.

Cáncer

06/21 – 07/20

Se abre una etapa propicia para abocarte a estudios, ampliar horizontes o dar curso a un proyecto. Tu ser buscará nuevas fuentes de conocimiento y aparecerán personas dispuestas a compartir su sabiduría. Mantente atento a las señales: cada encuentro puede convertirse en una guía.

Leo

07/21 – 08/21

Atravesarás cambios intensos que movilizarán tus emociones y te invitarán a transformar patrones. Algunas situaciones te llevarán a despedirte de ilusiones, dependencias o fantasías que ya cumplieron su ciclo. Después de este movimiento sentirás alivio y una renovada sensación de desahogo.

Virgo

08/22 – 09/22

Las sociedades o alianzas estarán favorecidas. En general te guías por la lógica, pero hoy la mirada intuitiva de los demás podría ayudarte a adquirir una comprensión más amplia de aquello que te circunda. Únete a otros y aprende también a compartir desde el sentimiento.

Libra

09/23 – 10/22

En el ámbito laboral te desempeñarás con dedicación y un marcado espíritu colaborativo. Estarás dispuesto a tender una mano cuando alguien lo necesite y tu sensibilidad contribuirá a crear un clima llevadero. Incluso los gestos sencillos podrán convertirse en una ayuda significativa para otros.

Escorpio

10/23 – 11/22

En este día tu magnetismo y tu capacidad creativa estarán en pleno despliegue. Aunque a veces te cuesta mostrarte espontaneo, hoy lograrás fluir con naturalidad. Aprovecha esta inspiración para expresarte a través del arte o cualquier actividad que te conmueva y llene tu corazón.

Sagitario

11/23 – 12/20

Volcarás tu energía hacia los que más quieres y actuarás de una manera más protectora. Serás el nexo de unión entre los integrantes de la familia y todos buscarán cobijarse y mecerse en un cálido regazo. Recuerda que en el hogar se encuentra nuestra memoria afectiva.

Capricornio

12/21 – 01/19

Si alguien te busca como confidente no le cierres las puertas y ponte en su piel, porque todos de vez en cuando necesitamos un hombro para ahogar nuestras penas. Hoy podrías llevar alivio y consuelo a través de tu escucha comprensiva, empática y dedicada.

Acuario

01/20 – 02/18

Este es el momento preciso para gestionar un aumento de salario o algún otro tipo de beneficio económico, ya que te sobran los motivos para hacerlo. Conéctate con tus necesidades y el universo responderá a tu pedido. Visualiza una varita mágica materializando tus sueños.

Piscis

02/19 – 03/20

Todas las iniciativas que tomes estarán empapadas de entusiasmo y te abrirán camino hacia una vida más encantadora, en sintonía con lo que sueñas e imaginas. Será un momento ideal para conectar con tus anhelos personales: comienza un nuevo film en tu vida y tú eres el protagonista.

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