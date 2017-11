Niños de indocumentados piden fiestas navideñas libres de deportaciones

Una delegación de niños entregará cartas al Congreso a favor del "Dream Act" el próximo 6 de diciembre

WASHINGTON – Mientras los líderes del Congreso se alistan para el “Día de Acción de Gracias”, niños de padres indocumentados se sumaron este miércoles a una campaña nacional para pedirles medidas que protejan de la deportación a más de un millón de inmigrantes amparados al “DACA” y “TPS”.

La campaña anual, ““Dream for the Holidays”, realizada desde 2011 por el grupo “We Belong Together”, incluye el envío de cartas a líderes de ambas cámaras del Congreso, y cobra urgencia ahora que centenares de miles de inmigrantes indocumentados, muchos con hijos nacidos en EEUU, quedarán expuestos a la deportación cuando venzan sus permisos de estancia legal bajo los distintos alivios migratorios.

Se calcula que alrededor de 204,000 niños nacidos en EEUU tienen al menos un padre con protección del “DACA”, mientras que los más de 320,000 “tepesianos” tienen, en su conjunto, 273,000 niños nacidos en este país.

Preguntado por el futuro de esos niños ciudadanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sugerido que también tendrían que irse del país con sus padres, a menos que hagan otros planes.

La Administración Trump anunció a comienzos de septiembre pasado el fin del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 a partir del 5 de marzo de 2018, que ha amparado a cerca de 800,000 “Dreamers” de la deportación.

También ha empezado a desmantelar el programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) que ha protegido a más de 320,000 inmigrantes de diez países, incluyendo Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

El DHS dio plazo hasta enero de 2019 para los 2,550 “tepesianos” nicaragüenses para que ajusten su estatus o preparen su salida, mientras que los haitianos tienen plazo hasta julio de ese año. La agencia dio una prórroga hasta julio de 2018 para los 57,000 hondureños, mientras evalúa qué hacer con ellos más adelante.

Sueños Navideños

Como parte de la campaña de sueños navideños, una delegación de niños y jóvenes viajará a Washington el próximo 6 de diciembre para entregar en persona las cartas al Congreso, para que apruebe el “DREAM Act” antes de fin de año, y apoye medidas para proteger a los “tepesianos”.

Acompañados de activistas de “We Belong Together”, un grupo de niños entregó cartas hoy al senador republicano por Florida, Marco Rubio, en su oficina en Doral, para que éste apoye la aprobación del “Dream Act”, lo que permitiría la legalización de todos los “Dreamers” amparados al “DACA”.

Una de las niñas que visitó la oficina de Rubio, Leah Cayasso, nació en Miami de padres indocumentados, y explicó en su carta que su sueño de Navidad es que su familia se mantenga unida.

“Me cuesta concentrarme en la escuela porque tengo miedo de que al llegar a casa, ellos no estarán porque se los llevaron (los agentes de inmigración). ¿Puede también, por favor, proteger a las familias con TPS? Como niña, merezco vivir segura y feliz con mi familia”, escribió en su carta Cayasso, de doce años.

Leah asks @marcorubio to grant he r#DreamfortheHolidays & keep families together this holiday season by passing a #dreamactnow & taking action to #saveTPS pic.twitter.com/9OKL9cCAu6 — We Belong Together (@WomenBelong) November 22, 2017

Otra niña, Jasmine López, de 11 años, también expresó miedo de que su madre, una “Dreamer”, pueda ser deportada el próximo 22 de diciembre.

“Si el Congreso no hace algo ahora, no podré pasar la Navidad con mi mamá, y mi papito yo estaremos muy tristes. No tendré buenas cenas de Navidad, no cocinará mis comidas favoritas, como tamales y atole, y otras cosas buenas… el Dream Act es lo único que estoy pidiendo para esta Navidad“, dijo López en su testmonio.

Los demócratas de ambas cámaras del Congreso presionan para que el “Dream Act” sea incluido, sin ataduras, en la ley de gastos que tiene que ser aprobado para el próximo 8 de diciembre para evitar un cierre del gobierno, pero los republicanos se oponen a esa propuesta.

Rubio figura entre los pocos republicanos que han denunciado la cancelación del “TPS” para haitianos y nicaragüenses, dos grupos con alta concentración en el sur de Florida. Tan solo los cerca de 60,000 haitianos protegidos por el “TPS” tienen, en su conjunto, 27,000 niños nacidos en este país.

Sin embargo, Rubio no apoya la versión actual del “Dream Act”, una iniciativa bipartidista de los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Su oficina no ha respondido a una solicitud de este diario para comentar al respecto.

ICE deported Elena's dad. Now she worries that she'll lose her mom too. Her #DreamfortheHolidays? A Clean #DreamActNow! pic.twitter.com/4F4a6K07JN — We Belong Together (@WomenBelong) November 22, 2017

Decenas de líderes demócratas del Congreso también han denunciado la cancelación del “TPS” para los haitianos, al destacar que Haití no se ha recuperado por completo del terremoto de 2010, que dejó más de 230,000 muertos y decenas de miles de desplazados.

Además, es un país afectado por la extrema pobreza y que ahora afronta brotes de cólera y más devastación por los huracanes “Irma” y “María”.

En la actualidad, hay varios proyectos de ley para proteger a los “Dreamers” y “tepesianos”, pero ninguno tiene fecha de debate y votación.

La campaña de “We Belong Together”, cuenta con el respaldo de otros grupos pro-inmigrantes, entre éstos “American Friends Service Committee”, “We Count!”, “United We Dream”, y “FANM”.