Top razones para NO comprar auto eléctrico la batería no es una de ellas

El Top razones para no comprar auto eléctrico resume los resultados de un estudio realizado por 149 “compradores secretos” en los concesionarios de Estados Unidos, donde la mayoría de los vendedores demostraron no estar preparados para concretar la venta o lease de uno de estos modelos.

El estudio fue realizado por la firma Ipsos RDA Automotive, entre septiembre y octubre pasados, cuando los “compradores secretos” visitaron los puntos de venta de 10 fabricantes – BMW, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla, Volkswagen -, en sus 10 mercados más grandes de Estados Unidos, para obtener información básica sobre los autos eléctricos, sin llegar al proceso de financiación.

La excepción del estudio Top razones para no comprar auto eléctrico fue la red de concesionarios Tesla, donde sus vendedores no sólo “demostraron tener toda la información necesaria para ayudar a los consumidores para tomar una decisión informada, sino que exhibieron una verdadera pasión por los autos eléctricos”.

En total, el estudio Top razones para no comprar auto eléctrico se realizó en 141 concesionarios en los que los “compradores secretos” completaron una lista de 50 puntos y grabaron video para documentar sus experiencias, y evaluar el nivel de capacidad para comunicar las virtudes de la nueva tecnología de los autos eléctricos.

“La falta de consistencia en la experiencia de la compra o lease de un auto eléctrico, aún dentro de la misma marca, demostró la necesidad de mejorar el nivel de conocimiento y apoyo para presentar los vehículos eléctricos ante los consumidores de Estados Unidos”, dijo Todd Markusic, el Vice Presidente de Investigación de Ipsos RDA.

Top razones para no comprar auto eléctrico … falta de información

El estudio reveló que los consumidores que visitan uno o más concesionarios en busca de un modelo específico de un vehículo eléctrico tuvieron experiencias totalmente diferentes, una con apoyo y respuestas fundadas en buena información y otra totalmente opuesta.

Además se descubrió que en la mayoría de los casos, los modelos eléctricos o los materiales de información de apoyo no ocupan un lugar destacado dentro del concesionario y que a pesar de que los concesionarios tienen en su inventario autos eléctricos, no tienen vendedores entrenados apropiadamente para responder las dudas de los potenciales compradores.

“La falta de apoyo a los consumidores disminuye la posibilidad de que finalmente se decidan (para comprar o hacer un lease) de un vehículo eléctrico”, agregó Markusic.

“Nos sorprendió que los consumidores en la mayoría de los casos, no recibieron la oferta para realizar un Test Drive de un vehículo eléctrico, una de las claves para descubrir los beneficios únicos de su desempeño. La mayoría de los consumidores tuvieron que solicitar una prueba de manejo”, agregó.

Como resultado, la mayoría de los “compradores secretos” fue dirigida a una opción de un vehículo con tren motor de gasolina.

“El intento de cambiar la idea del consumidor de un auto eléctrico no sólo perjudica la posibilidad de una potencial venta, sino que además daña la confianza del consumidor con el propio concesionario”, agregó VanNieuwkuyk.

A continuación, algunos de los comentarios de los “compradores secretos”:

“El vendedor sabía muy poco sobre las especificaciones del vehículo, el proceso de carga de la batería, la expectativa de vida de la misma y otras cosas …”

“El vendedor dijo que quizá tendría un vehículo eléctrico, pero que estaba en un almacén a 10 minutos de distancia. Me dijo que esperara. Cuando no regresó, lo fui a buscar y lo encontré hablando con otro vendedor …

“Entonces me dijo que estaba tratando de conseguir la llave para probar el modelo con motor de gasolina. Le explique que estaba buscando el modelo eléctrico, pero me dijo que no lo tenían, que si quería podía volver más tarde”.

“Muchos fabricantes están presentando modelos eléctricos nuevos en su línea de productos y vienen muchos más en camino”, dijo Mike VanNieuwkuyk, Vice Presidente Sr. de Ipsos RDA, quien insistió en la importancia de cambiar la actual situación revelada por el estudio para mejorar la experiencia de compra de esta nueva tecnología.