Esteban Creste recibe el Silver Circle por su destacada carrera en televisión

The National Academy of Television Arts & Sciences confiere la distinción por sus 25 años de carrera. Es el único hispano entre los nueve nominados este año

NUEVA YORK.– Esteban Creste recibirá el próximo jueves 30 el Silver Circle, la distinción que confiere anualmente The National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) a quienes tienen 25 años o más en la industria de la televisión.

Creste es el único periodista hispano entre nueve nominados este año por el Capítulo de Nueva York de NATAS, la organización que entrega también los premios EMMYS.

“Estoy sorprendido, muy honrado y también me siento más viejo. El Silver Circle no es sólo un reconocimiento por mi labor en sí, sino a la influencia que estamos teniendo los medios hispanos en Estados Unidos y en particular en el área metropolitana de Nueva York”, confesó Creste, quien desde 2014 es director de noticias en el Canal 41, la estación local de la cadena Univision.

Relevancia de los medios hispanos

El periodista que cuenta además con una dilatada experiencia en medios impresos y radio, observó que hace 25 años, cuando empezaba a trabajar en televisión, a los medios hispanos no se les daba la importancia que se les da hoy en día.

“Hoy por ejemplo nos damos cuenta cómo el alcalde Bill de Blasio se esfuerza en hablar en español, como en su momento lo hizo Michael Bloomberg, vemos que Nueva York es una ciudad prácticamente bilingüe y hay muchos hispanos en posiciones de poder: En política, en los negocios, como también en el periodismo, de allí este reconocimiento entre otras personas que llevan también una larga trayectoria. Bien por nuestro medio y por la comunidad en sí”.

Creste considera que con el reconocimiento, se adquiere también un sentido de mayor responsabilidad en la misión como periodista y mucho más, en el marco de la actual coyuntura política del país.

“La comunidad hispana está siendo objeto de ataques muy directos en estos momentos. Tenemos un presidente que inclusive antes de ser electo, señaló a una nacionalidad dentro de la comunidad hispana acusandola de cosas terribles. En consecuencia, se impone la necesidad de ser más rigurosos en todo lo que hacemos”.

Veracidad ante todo

Como responsable de los noticieros, Creste decide los temas que interesan a la comunidad hispana y, aparte de tener un profundo conocimiento de los televidentes, lidera un equipo que incluye camarógrafos, presentadores, reporteros, editores y productores.

“A veces nos llegan cosas que suenan muy bien y que pueden resultar de mucho impacto, pero no las podemos emitir porque no tenemos confirmados todos los datos. Si bien la norma es ser rigurosos en todo momento, actualmente en que sabemos que la cobertura que podemos llevar puede afectar o beneficiar a nuestros televidentes, tenemos que poner aún mucha mayor atención en que toda la información está corroborada”.

Creste aboga porque todo lo concerniente al tema migratorio debe ser meticulosamente revisado al interior de los medios para garantizar que se cumpla el objetivo periodístico de orientar y educar. Cita por ejemplo el caso de abogados inescrupulosos que promueven cosas que crean más confusión sólo porque quieren lucrar y aprovecharse de la comunidad.

“Tenemos que garantizar que la información que ponen en una publicidad sea efectiva, sometiéndola a escrutinio para informarle a la gente lo que es la verdad. Nuestra gente trabaja muy duro, están ahorrando cada centavo para cumplir con el sueño de algún día obtener la Green Card o acceder a la ciudadanía y ayudar a sus familiares en sus países. Son momentos de mucha trascendencia, por tal razón hoy más que nunca es imprescindible ser al extremo meticulosos en dar información relevante, que ayude a la gente a tomar decisiones que vayan a mejorar sus vidas”, destacó Creste.

Creste coincide que el tema de las ciudades santuarios fue gravitante no sólo en Nueva York sino en Nueva Jersey y en Virginia, en la contienda electoral del 7 de octubre. En consecuencia, fue crucial que la gente tomara mayor conciencia y saliera a votar.

“El sufragio es determinante, por ello nuestro interés en dar a conocer que hay elecciones importantes, que debemos tomar parte y no quedarnos al margen. Nuestro deber es hacer conocer a la colectividad lo que está pasando, tenemos la obligación de orientar y educar, y en esto hay que hacer énfasis, la educación es la seguridad de nuestros hijos”.

Creste empezó su carrera periodística en 1988 como reportero asignado a cubrir el condado de El Bronx y poco después hizo la transición a la televisión como comentarista político en el Canal 41.

“Eran tiempos difíciles, pero fue de gran aprendizaje para mí, pude entender las vivencias de la comunidad hispana, lo cual fue de gran utilidad en mi carrera periodística más adelante. Siempre viviré muy agradecido a El Diario y a ese gran equipo humano que había en ese momento, quienes fueron los que contribuyeron en mi formación. A ellos les debo lo que soy hoy”.

Vertiginosa carrera

En 1992 dejó el periodismo impreso para unirse a WNJU Telemundo 47 como reportero de asignación general, luego pasó a ser Editor Gerente en 2002, Director de Noticias en Telemundo Chicago. Se traslada a la costa oeste, donde se desempeñó como Director de Noticias en Telemundo KVEA y KWHY de Los Ángeles entre 2008-2010, supervisando ocho noticiarios locales diarios, antes de convertirse en Director de Noticias en Fox Deportes en Los Ángeles y México.

Al regresar a la costa este en 2014, Creste se unió a WXTV Univision de Nueva York como Director de Noticias. Curiosamente, esto completa su carrera, ya que Univision es la estación donde hizo su debut televisivo como reportero novato en la década de 1980, proporcionando segmentos de análisis político. En diferentes momentos de su carrera, también produjo shows especiales para AARP, HITN, trabajó en Radio WADO1280 como editor de noticias y escribió artículos para AOL y Fox News Latino entre otras publicaciones.