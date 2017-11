Terrible: Yuri reveló que intentaron violarla

Una experiencia que la marcó

En medio de la ola de revelaciones por acoso sexual a mujeres del mundo del espectáculo, la cantante mexicana Yuri contó su impactante historia. La veracruzana reveló que de niña sufrió un intento de violación.

“Mi papá tenía un consultorio y yo estaba con él. Mis papás siempre me decían que estuviera alerta de donde no me podían tocar, al final del consultorio había un hombre muy alto que siempre me decía que fuera, un día me empezó a rozar con su mano aquí abajo (señaló sus partes íntimas) y yo le dije ‘espérate’. En ese momento recordé todo lo que me decían mis papás y salí corriendo”, expresó en una entrevista televisiva.

La ahora “coach” del programa “La Voz”, aseguró que pudo superar la amarga experiencia y aún recuerda que su padre se enteró y casi “mata” a golpes al agresor.

“Le dije a mi papá de inmediato que había un señor que me agarró aquí… se le fue encima (al agresor) y se lo tuvieron que quitar de encima”, relató.

Con 53 años, Yuri es una de las artistas más relevantes de México y en los últimos años se ha manifestado con ideas conservadoras por su religión cristiana.