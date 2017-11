La verdad sobre el tratamiento para la depresión

Una estadística sorprendente: La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (WHO). De hecho, se calcula que más de 300 millones de personas sufren de depresión en todo el mundo, pero solo la mitad recibe el tratamiento que necesita, y en algunos países menos de 1 de cada 10 recibe ayuda.

En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio: Se estima que 800,000 personas se suicidan cada año como resultado de la depresión, informa la WHO. Aproximadamente 44,000 de ellos se encuentran en los Estados Unidos, según la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

Por cada persona en Estados Unidos que se suicida, otras 25 lo intentan.

Para combatir la depresión crónica, los antidepresivos como Celexa, Paxil, Prozac y Zoloft han sido los tratamientos convencionales durante décadas. Sin embargo, un análisis de Consumer Reports Best Buy Drugs reveló que la mitad de las personas que toman un antidepresivo no se benefician mucho de él, y con frecuencia no hay ningún tipo de beneficio. Es más, todos los antidepresivos tienen el riesgo de tener efectos secundarios.

Basado en un análisis a gran escala financiado por el gobierno y realizado por la Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud en 2016, Consumer Reports Best Buy Drugs recomienda que las personas que sufren de depresión deben considerar la terapia cognitivo-conductual (CBT) antes de recurrir a los antidepresivos.