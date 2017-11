Concejo Municipal reafirma que inmigrantes están protegidos en los hospitales

Los comités de Inmigración y Salud analizan estrategias para que indocumentados e inmigrantes sin seguro médico tengan acceso a servicios de salud y se sientan protegidos

Más del 60% de los inmigrantes indocumentados de la Gran Manzana estarían sin un seguro médico que garantice su salud, pero aún así pueden acceder a los servicios que ofrecen las clínicas de la ciudad de Nueva York, sin ningún temor a sufrir represalias por parte de ‘La Migra’ o autoridades federales. Así lo aseguró este martes el presidente del Comité de Inmigración del Concejo de Nueva York, Carlos Menchaca, en una audiencia conjunta con el Comité de Salud, donde se analizó la manera en la que los inmigrantes se están conectando con los planes de salud y las principales razones que los han alejado de los centros asistenciales.

“Estamos viendo que hay una disminución de la presencia de nuestros inmigrantes en las clínicas. No están yendo a sus citas y es algo muy preocupante que tiene que cambiar, pero para ello tenemos que aumentar la confianza de todos los inmigrantes en nuestros hospitales”, aseguró Menchaca, al tiempo que hizo un llamado a quienes no tienen papeles, a que no descuiden su salud por temor de represalias de autoridades de Inmigración.

“La Ciudad de Nueva York está comprometida con todas y cada una de las familias y si ven que hay cosas pasando, tienen que venir y decirnos para poder mejorar, pero les puedo decir a los inmigrantes que tienen que venir a nuestras clínicas, que van a estar seguros y protegidos”, manifestó el líder político.

“No hemos oído ningún caso en Nueva York donde ‘La Migra’ haya llegado a los hospitales y eso es bueno, porque quiere decir que estamos manteniendo esos sitios como lugares con protección”. Y aunque las cifras muestran que aproximadamente el 38% de los pacientes sin seguro médico utilizan los servicios de hospitalización en las clínicas locales (H+H), al igual que el 70% en consulta externa, el Concejo Municipal sostiene que aún hay varias fallas que deben superarse para garantizar una mayor protección de salud a los inmigrantes.

“Necesitamos más acceso a esos servicios y tenemos mucho que hacer porque Nueva York es el epicentro de inmigración en el mundo y tenemos el reto de crear caminos para que los inmigrantes se beneficien más de nuestros hospitales”, aseguró el concejal Corey Johnson, presidente del Comité de Salud del Concejo, destacando que se necesitan más programas de capacitación e información al igual que entrenamiento al personal que está al frente de las clínicas.

En diciembre próximo entrará en vigor un Grupo de Trabajo conjunto, aprobado en septiembre pasado a nivel legislativo, que tendrá la misión de trabajar con todas las agencias para encontrar mecanismos sobre la manera en la que pueden ayudar más a los inmigrantes, no solamente a acceder a servicios de salud sino también a asuntos legales, de vivienda, lucha contra la discriminación y educación, entre otros.

Susan Welber, abogada de la organización Legal Aid Society, pidió al Concejo Municipal que se promuevan medidas que protejan más a los inmigrantes y les den seguridad a la hora de requerir servicios de salud, especialmente ahora que muchos quedarán sin seguro al perder los alivios migratorios que los cobijaban.

“Este es un período particularmente preocupante para los neoyorquinos que no son ciudadanos. Muchos de ellos perderán su estatus migratorio por los cambios en DACA y el TPS, que potencialmente los dejará sin acceso a los servicios de salud, a través de Medicaid o Essential Plan”, dijo la abogada.

“Al mismo tiempo el cambio en las prioridades de deportaciones ha hecho que muchos de los que no son ciudadanos, presentes de manera legal o no, estén llenos de miedo de interactuar con el Gobierno, incluyendo el acceso a los beneficios del gobierno como el cuidado de salud”.

La representante de Legal Aid Society pidió además que la Ciudad preserve y expanda el acceso de los inmigrantes a la salud, a través de la corporación de Salud de la Ciudad + Hospitales (H+H), que actualmente atiende pacientes sin importar sus ingresos, seguro de salud ni estatus migratorio. “Un plan de reestructuración exitoso debe también enfocarse en garantizar que hay puntos efectivos de entrada a las opciones de beneficios de H+H de las salas de emergencia”, dijo.

Laura Redman, de la organización New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI) pidió que haya una mejor capacitación de los funcionarios de los centros clínicos para proteger a los inmigrantes, al igual que mayor acceso a la variedad de idiomas puestos en los centros médicos y por parte de los proveedores. “Seguimos preocupados y hacemos un llamado a la Ciudad y al Concejo para que maneje entrenamiento y revisión de todas las prácticas relacionadas con inmigración y acceso a la salud en todos los hospitales locales”, dijo Redman.

Bitta Mostofi, delegada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de Nueva York, aseguró que la Ciudad sigue aumentando sus esfuerzos para conectar a los inmigrantes a los servicios de salud y eliminar barreras que impidan su acceso y destacó que trabajan muy de cerca con 33 organizaciones de base promoviendo las iniciativas Acces Health NYC e Immigrant Health. Datos

3 millones de neoyorquinos nacieron fuera del país

37% de la población de NY es inmigrante

33% de los inmigrantes de NY son hispanos

28% de los inmigrantes de NY son asiáticos

19% de los inmigrantes de NY son caribeños no hispanos

500,000 inmigrantes indocumentados se estima que viven en NY

625,000 indocumentados se estima viven en el Estado de NY

345,000 indocumentados no tenía seguro médico en 2013, es decir el 64% del total

20% de otros inmigrantes no ciudadanos aún tampoco están cobijados con seguro médico

10% de inmigrantes no ciudadanos están cubiertos con seguro médico

85% de los inmigrantes de NY se estima pueden cobijarse con planes médicos

38% de los pacientes sin seguro médico utilizan los servicios de hospitalización en las clínicas de H+H

70% de los pacientes sin seguro médico que acuden a los doctores en consulta externa, usan el sistema H+H.

47% de quienes tienen nuevos seguros médicos se realizan chequeos

65% de quienes tenían seguro médico previamente se realiza chequeos

Las 6 barreras principales para que los inmigrantes tengan acceso a servicios de salud

Falta de un seguro médico de bajo costo

Falta de habilidades de idioma y culturales por parte de los proveedores de salud

Entrega de servicios limitados y falta de capacidad de los proveedores

Falta de conocimiento de los servicios médicos y opciones de cobertura disponibles para inmigrantes

Falta de acceso a servicios de interpretación de calidad

Falta de entendimiento del idioma y servicios de traducción disponibles para inmigrantes y proveedores

