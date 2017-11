Ninel Conde ‘enfureció’ tras el paro temporal de pilotos de una aerolínea

Solo aquí se vive esto … paro “temporal” de los pilotos de @aeromexico .. ellos súper felices riéndose y todos los que sin deberla ni temerla salimos perjudicados que podemos hacer ? Así funciona esto? Afectando a los demás para conseguir un beneficio? #pilotosdeaeromexicoenparotemporal . #noposwow 😡😡

