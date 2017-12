Nissan presenta 6 autos inspirados en El Último Jedi

Pocos días antes de su estreno Star Wars: El Último Jedi, esta anhelada cinta sigue causando revuelo. ¿Qué mejor escenario que el estado que alberga a la Meca del Cine para presentar seis vehículos inspirados en Star Wars: Last Jedi?…

Pocos días antes de su estreno Star Wars: El Último Jedi, esta anhelada cinta sigue causando revuelo. ¿Qué mejor escenario que el estado que alberga a la Meca del Cine para presentar seis vehículos inspirados en Star Wars: Last Jedi? Así como Lexus, Jeep y tantas otras marcas han develado en alguna ocasion coches inspirados en superhéroes o películas de moda, Nissan continua su sociedad con Disney y LucasFilm y ahora revela en el Auto Show de Los Angeles seis vehículos adornados con motivos de la saga intergalactica.

Esta develación se desarrolla días antes de que se estrene Star Wars: El Último Jedi, que llegará a los cines de todo el mundo a mediados de diciembre. Como cabe esperar de este tipo de proyectos, los vehículos cuentan con diseño que nos recuerdan a personajes clave de estas películas.

Regresamos este año con una alianza con Lucasfilm y los artistas de Industrial Light & Magic para crear estos increíbles vehículos concepto de algunos de nuestros modelos más vendidos

Jeremy Tucker, vicepresidente de Comunicación de Mercadotecnia y Medios de Nissan Norteamérica.

Nissan Altima – Fuerzas Especiales TIE Fighter

El sedán Nissan más vendido en Estados Unidos adquiere la intimidante figura de una de las naves más temibles del Imperio, el caza TIE. Uno de los rasgos más distintivos de este auto es el parabrisas que recrea a la perfección el aspecto frontal del caza de las Fuerzas Especiales TIE.

Adicionalmente, cuenta con rines específicos y un kit aerodinámico que recrea las líneas de la nave bélica del Imperio Intergaláctico.

Nissan Maxima – Kylo Ren

Hijo de Han Solo y la Princesa Leia, Kylo Ren es un Lord Sith que milagrosamente quedó vivo al final de la séptima entrega. Este oscuro personaje fue recreado en este auto, uno de los más impresionantes de la colección Nisssan Star Wars.

Destaca la inconfundible máscara negra y plateada de Kylo Ren que armoniza con el tradicional diseño V-motion del sedan japonés. El trabajo creado en la parte frontal recrea a la perfección la mascara del caballero oscuro.

El toque final son los faros de color rojo y luces debajo de la carrocería que se iluminan como el sable láser de Kylo Ren.

Nissan Maxima – TIE Silencer de Kylo Ren

El aspecto intimidante del TIE Silencer, la nave personal de Kylo Ren, que aparecerá en “Star Wars: The Last Jedi” fue recreado en este vehículo que recibió cañones láser y lanzadores de misiles que fueron fijados en las alas de este vehículo. La modificación se complementa con la iluminación carmesí en la rejilla y en la parte inferior. No faltan en este auto los efectos de sonido extraídos directamente de la película.

Nissan Maxima – Capitán Phasma

La carrocería del Capitán Phasma Maxima fue cubierta por una armadura de color plata, rematada por por la mascara de este personaje. Un detalle por demás impresionante es la fascia que fue hecha específicamente para este auto, utilizando aluminio. Una delgada línea roja recorre la carrrocería, dándole un look aún más dramático.

Nissan Rogue- Poe Dameron X-wing con BB-8

Nissan Rogue Poe Dameron X-wing con BB-8 recrea una de las naves más famosas de Star Wars. En este caso, el SUV de Nissan cuenta con las típicas alas que dan nombre a la nave utilizada por las fuerzas rebeldes, con un un par de propulsores que se iluminan, sin faltar, claro, los cañones láser cuádruples integrados en cada punta del ala.

Un detalle por demás singular de este modelo es que cuenta con un copiloto de primer nivel, el pequeño androide BB-8, una reproducción de tamaño completo con luces, movimiento y sonido reales.

Nissan Rogue Sport – A Wing

Finalmente, el Nissan Rogue Sport A Wing cuenta con propulsores dobles en la parte trasera del vehículo, en tanto que en la parte superior temenos las tipicas alas de la legendaria nave A Wing.

Adicionalmente, cuenta con rines pintados de color azul que conjugan con los detalles aplicados en la carrocería. Tampoco faltan los cañones láser en los laterales.