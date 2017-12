Familia de hispano muerto tras interacción con la policía en norte de Nueva York exige respuestas

Jonathan Maldonado, de 21 años, perdió la vida en un incidente que es materia de investigación, tras ser acusado de robar un celular en una tienda

El pasado 30 de noviembre Jonathan Maldonado, de 21 años, falleció luego de un confuso incidente que es materia de investigación, tras haber sido perseguido por empleados de la tienda Best Buy de Central Avenue, en Hartsdale, Nueva York, presuntamente por haber robado un teléfono celular. Y aunque la policía del condado de Greenburgh, que llegó hasta el lugar, asegura que el joven, de origen puertorriqueño, murió tras tragar varios paquetes de una sustancia desconocida, familiares de Maldonado exigieron que el caso sea investigado, pues temen que se trate de un abuso de los uniformados.

“Todavía no entiendo lo que pasó. He escuchado diferentes historias, pero solo espero que se haga justicia para mi hijo, porque de la manera que murió fue muy terrible para todos nosotros y no quisiera que esto le pase a otra familia”, aseguró Freddy Maldonado, padre del joven, quien no está conforme con las declaraciones de la policía.

“Ellos dicen que mi hijo entró a robar. Nunca le encontraron el teléfono y los empleados lo persiguieron un cuarto de milla y lo aguantaron hasta que la policía llegó y hablan de algo que se estaba tragando como lo que ocasionó su muerte, pero tenemos que esperar los resultados de la autopsia”, agregó el puertorriqueño.

Asimismo Nancy Khader Maldonado, madre del joven, quien se desempeñaba como asistente escolar en una escuela de Yonkers y quien soñaba con convertirse en oficial de policía, hizo un llamado a quienes presenciaron el hecho a que colaboren con la justicia.

“Yo sé que mi hijo no era perfecto, pero era un buen muchacho y no merecía morir de esa manera”, dijo la atribulada madre, en la funeraria de Yonkers donde está siendo velado su hijo. “Pido a la gente a que se contacte con la Fiscalía y que diga lo que vio, porque necesitamos que haya justicia en este caso. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas”.

Randolph M. McLaughlin, abogado de la familia, aseguró que el joven fue agredido por varios empleados de la tienda que lo persiguieron hasta el estacionamiento, y al llegar la policía, los uniformados lo agarraron de manera violenta y usaron un taser para someterlo.

Minutos más tarde, con el joven inconsciente, llegó una ambulancia y aunque intentaron resucitarlo, tuvo problemas cardiacos que generaron su muerte.

“Nada de lo que Jonathan hizo le causó la muerte. Fue la interacción y la forma en que el Departamento de Policía de Greenburgh manejó las cosas, creemos fue lo que llevó a su muerte”, dijo McLaughlin.

Debra Cohen, otra de las abogadas de la familia, manifestó que hay testigos que vieron como un oficial de policía usó brutalidad para controlar al joven.

“Un oficial de Greeburgh, como nos lo describieron, lo agarró, lo levantó por los pies y lo arrojó al suelo como si fuera un movimiento de lucha libre”, dijo Cohen. “Y después usó dos veces el taser en la espalda mientras estaba en el suelo, y luego, dos o tres policías de Greenburgh, se sentaron sobre su espalda”.

Amy Spitalnick, vocera de la Fiscalía de Nueva York, aseguró que ese organismo ya se encuentra investigando el caso, pero no reveló detalles de los hallazgos.

“La Unidad de Investigaciones y Enjuiciamientos Especiales del Fiscal General ha abierto una investigación sobre la muerte de Jonathan Maldonado, de conformidad con la autoridad del Fiscal General”, dijo la funcionaria. “Nos comprometemos a realizar una investigación independiente, exhaustiva y justa”.

Un portavoz de Best Buy aseguró que esa compañía está cooperando con las autoridades.