Cientos de Dreamers neoyorquinos se movilizan a Washington DC

Activistas proinmigrantes estarán este miércoles en Washington para pedir al Congreso apruebe el DREAM Act y mantenga el TPS

NUEVA YORK.– Cientos de jóvenes Dreamers y sus familias saldrán en caravana desde Nueva York este miércoles con destino a Washington DC. donde se unirán a una movilización masiva para pedir al Congreso que apruebe el Dream Act. y la residencia permanente para las familias amparadas por el Estatus de Protección temporal (TPS).

La masiva movilización a la capital del país se produce en circunstancias que miles de jóvenes que recibieron el amparo migratorio DACA, empezaron a perder esa protección después de la decisión de la Administración Trump de eliminar ese recurso y las personas con TPS corren el grave riesgo de quedar también desprotegidas y por ende, sujetas a la deportación.

“Voy a Washington a pelear por el Dream Act, porque entiendo que es una legislación justa, pero que debe aprobarse sin condiciones. Estoy en mi primer año de universidad y no ha sido fácil. Como estudiante indocumentada, vivo con temor sobre mi futuro”, dijo Poleth Farfán, de Tlaxcala, México.

El caso de la estudiante Farfán es idéntico a miles de jóvenes alrededor del país que no podrán continuar sus estudios y en peligro de deportación. Organizaciones defensoras de los inmigrantes como Make The Road New York y el sindicato 32BJ SEIU, estuvieron coordinando la logística de la movilización.

El ecuatoriano Jorge Alvarado (66) y residente en Queens dijo que la Administración Trump acaba de demostrar con su nefasta reforma a los impuestos que desconoce a los inmigrantes y a todos los que contribuyen como trabajadores a la prosperidad de este país.

“Voy a Washington como un defensor de los inmigrantes para luchar por lo que corresponda”, agregó Alvarado, que trabaja como limpiador en Manhattan.

“Para todos los que somos inmigrantes, es muy importante demostrar que estamos unidos para exigir una solución que nos permita quedarnos para seguir construyendo este país. A mi me parece grandioso ir con tanta gente a la capital, así veo que no estoy sola, que hay muchos conmigo”, dijo de su parte la hondureña Perla Canales (45), que reside y trabaja en Staten Island como limpiadora y tiene TPS.

Entretanto el haitiano Gerald Michaud (45) haitiano, con TPS desde el 2011, hablará desde la tarima en la manifestación en DC.

“Yo sé que muchos de mis compatriotas haitianos no han querido dar la cara porque tienen mucho miedo de que no le extiendan el TPS. Como yo, también hay muchos que ven que sus vidas peligrarían si se ven obligados a volver a Haití. Pero solos no logramos nada, por eso me siento gratificado de ir con tantas personas a pedirle al Congreso que hagan lo justo para permitirnos quedarnos”, dijo Michaud.

Los autobuses partirán a las 5:30 a.m. de Jackson Heights, Bushwick y Staten Island. Los miembros de Long Island partirán a las 4:30 a.m. la concentración en DC será al mediodía.

Puntos de partida de buses

Los autobuses partirán de las siguientes oficinas de Make the Road New York

Queens: 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn: 301 Grove Street, Brooklyn, NY, 11237

Staten Island: 161 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY, 10302

Long Island: 1090 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 11717