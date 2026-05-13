El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 mayo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
En este día, con la Luna en Piscis, puedes conectar con tus sentimientos y permitir que fluyan sin resistencia. Todo lo que hagas debería acercarte a tu mundo espiritual. Estás cerrando un ciclo, y conviene hacerlo con empatía, contemplación y una mirada compresiva hacia ti mismo y hacia el prójimo.
Tauro
04/20 – 05/20
Se abre la oportunidad de soltar preocupaciones y entregarte a la mística de lo nuevo. Encontrarte con amigos, sin más motivo que compartir, será un bálsamo. Salir a bailar o disfrutar de un show de música puede ser el puente hacia ese momento especial que vienes soñando y anhelando.
Géminis
05/21 – 06/20
Los hilos mágicos del universo se entretejen a tu favor, inspirándote para alcanzar ese reconocimiento que mereces. La clave de tu éxito estará en generar empatía, tanto en lo que haces a nivel profesional como en el entorno público donde te mueves.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy vas a notar que, cuando bajas el ritmo, las respuestas aparecen solas. Si te dejas llevar por el curso natural de la vida, surge una oportunidad de viaje o experiencia distinta, capaz de ampliar tu mirada y conectarte con algo más vasto y significativo.
Leo
07/21 – 08/21
Indagarás tu mundo emocional y te animarás a explorar tus fantasías más íntimas. La conexión con otro ser, tanto en el plano físico como en el espiritual, ayudará a renovar tus energías. Prepárate, porque navegarás las aguas del amor y el erotismo como en un estado de éxtasis.
Virgo
08/22 – 09/22
En lo que respecta a los asuntos románticos, los astros conspirarán a tu favor. Sentirás que tu pareja te envuelve con su magia y, muy sutilmente, todo va confluyendo en tu vida compartida como un manantial. Si estás soltero, alguien dispuesto a darlo todo podría cautivarte.
Libra
09/23 – 10/22
Incorpora a tu rutina hábitos que favorezcan la tranquilidad. Podrías escuchar música relajante, ambientar tus espacios para que te inspiren y darte baños de inmersión con aceites esenciales. Dejar fluir serenamente tus emociones te conducirá de manera natural hacia un mayor orden interior.
Escorpio
10/23 – 11/22
Hoy mostrarás tu lado más sensible y te inclinarás hacia la creatividad y el juego. Descubrirás que, cada tanto, una actitud más dócil te permite disfrutar el momento e irradiar lo mejor de ti. Si tienes hijos, volcarás tu energía en ellos con una devoción y entrega que brotan del corazón.
Sagitario
11/23 – 12/20
Las estrellas traerán a tu memoria sucesos, sentimientos y lazos del pasado. Te recomiendo permitirte este estado emotivo y esta reconexión con tus orígenes, aunque pueda traerte un poco de nostalgia o melancolía. Recordar de dónde vienes te dará la nutrición emocional que estás necesitando.
Capricornio
12/21 – 01/19
Los astros indican que estás necesitando distraerte un poco e incorporar algunas variaciones en tu rutina. Podrías despejar la mente con salidas, paseos o visitando a algún amigo. Conversar sobre lo que te preocupa te ayudará a darle cauce y aliviar la psiquis.
Acuario
01/20 – 02/18
Las estrellas señalan que estás en condiciones de saldar una antigua deuda material ayudando a alguien que lo necesita. Cuanto más entregues, más recibirás, y nada te faltará. La rueda de la buena fortuna te enriquece y derrama abundancia a través de ti y hacia los demás.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna transita por tu propio signo exaltando tus virtudes y restaurando tus energías. Un halo mágico guía tus pasos hacia los lugares donde se abren oportunidades para ti. Sentirás que la sincronía existe y que las bendiciones brotan tanto de tu interior como del mundo.