El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 mayo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de mayo de 2026.

03/21 – 04/19

En este día, con la Luna en Piscis, puedes conectar con tus sentimientos y permitir que fluyan sin resistencia. Todo lo que hagas debería acercarte a tu mundo espiritual. Estás cerrando un ciclo, y conviene hacerlo con empatía, contemplación y una mirada compresiva hacia ti mismo y hacia el prójimo.

04/20 – 05/20

Se abre la oportunidad de soltar preocupaciones y entregarte a la mística de lo nuevo. Encontrarte con amigos, sin más motivo que compartir, será un bálsamo. Salir a bailar o disfrutar de un show de música puede ser el puente hacia ese momento especial que vienes soñando y anhelando.

05/21 – 06/20

Los hilos mágicos del universo se entretejen a tu favor, inspirándote para alcanzar ese reconocimiento que mereces. La clave de tu éxito estará en generar empatía, tanto en lo que haces a nivel profesional como en el entorno público donde te mueves.

06/21 – 07/20

Hoy vas a notar que, cuando bajas el ritmo, las respuestas aparecen solas. Si te dejas llevar por el curso natural de la vida, surge una oportunidad de viaje o experiencia distinta, capaz de ampliar tu mirada y conectarte con algo más vasto y significativo.

07/21 – 08/21

Indagarás tu mundo emocional y te animarás a explorar tus fantasías más íntimas. La conexión con otro ser, tanto en el plano físico como en el espiritual, ayudará a renovar tus energías. Prepárate, porque navegarás las aguas del amor y el erotismo como en un estado de éxtasis.

08/22 – 09/22

En lo que respecta a los asuntos románticos, los astros conspirarán a tu favor. Sentirás que tu pareja te envuelve con su magia y, muy sutilmente, todo va confluyendo en tu vida compartida como un manantial. Si estás soltero, alguien dispuesto a darlo todo podría cautivarte.

09/23 – 10/22

Incorpora a tu rutina hábitos que favorezcan la tranquilidad. Podrías escuchar música relajante, ambientar tus espacios para que te inspiren y darte baños de inmersión con aceites esenciales. Dejar fluir serenamente tus emociones te conducirá de manera natural hacia un mayor orden interior.

10/23 – 11/22

Hoy mostrarás tu lado más sensible y te inclinarás hacia la creatividad y el juego. Descubrirás que, cada tanto, una actitud más dócil te permite disfrutar el momento e irradiar lo mejor de ti. Si tienes hijos, volcarás tu energía en ellos con una devoción y entrega que brotan del corazón.

11/23 – 12/20

Las estrellas traerán a tu memoria sucesos, sentimientos y lazos del pasado. Te recomiendo permitirte este estado emotivo y esta reconexión con tus orígenes, aunque pueda traerte un poco de nostalgia o melancolía. Recordar de dónde vienes te dará la nutrición emocional que estás necesitando.

12/21 – 01/19

Los astros indican que estás necesitando distraerte un poco e incorporar algunas variaciones en tu rutina. Podrías despejar la mente con salidas, paseos o visitando a algún amigo. Conversar sobre lo que te preocupa te ayudará a darle cauce y aliviar la psiquis.

01/20 – 02/18

Las estrellas señalan que estás en condiciones de saldar una antigua deuda material ayudando a alguien que lo necesita. Cuanto más entregues, más recibirás, y nada te faltará. La rueda de la buena fortuna te enriquece y derrama abundancia a través de ti y hacia los demás.

02/19 – 03/20

La Luna transita por tu propio signo exaltando tus virtudes y restaurando tus energías. Un halo mágico guía tus pasos hacia los lugares donde se abren oportunidades para ti. Sentirás que la sincronía existe y que las bendiciones brotan tanto de tu interior como del mundo.