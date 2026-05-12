¿Por qué Home Depot y Lowe’s escanean placas de autos en el estacionamiento?

Clientes de tiendas como Home Depot y Lowe’s han comenzado a notar la presencia de cámaras inteligentes en los estacionamientos que registran vehículos y placas de automóviles, una práctica que ha generado preocupación por temas de privacidad y vigilancia.

Los dispositivos, conocidos como cámaras Flock, están colocados en postes equipados con paneles solares y capturan información de los autos y personas que entran y salen de las tiendas.

Estas cámaras son similares a las utilizadas por departamentos de policía y agencias de seguridad para rastrear vehículos.

Según reportes publicados por 404 Media, las cámaras ya estaban instaladas en estacionamientos de Home Depot y Lowe’s al menos desde agosto del año pasado.

Home Depot y Lowe’s reconocen colaboración con autoridades locales

Home Depot explica en una sección de su sitio web relacionada con actividades migratorias en sus estacionamientos que no comparte información de las cámaras con agencias federales.

Sin embargo, sí admite cooperación con autoridades estatales y locales.

La empresa aclara esta postura en una página titulada ‘Actividad migratoria en nuestros estacionamientos’, relacionada con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En esos lugares suelen reunirse jornaleros que ofrecen servicios de construcción, mudanzas y trabajos de remodelación cerca de tiendas como Home Depot, Lowe’s y U-Haul.

Por su parte, Lowe’s incluye información sobre estas cámaras dentro de su política de privacidad y seguridad, donde señala que puede compartir grabaciones y datos con autoridades locales y estatales.

Las cámaras registran placas y movimientos

Las cámaras Flock están diseñadas para capturar placas vehiculares y monitorear movimientos en tiempo real.

Este tipo de tecnología se ha expandido en Estados Unidos tanto en espacios públicos como privados.

Las autoridades suelen utilizar estos sistemas para investigar robos, localizar vehículos sospechosos o rastrear movimientos relacionados con investigaciones criminales.

Sin embargo, grupos defensores de la privacidad han expresado preocupación por el uso masivo de estos sistemas y por la posibilidad de que la información termine siendo utilizada indirectamente por agencias federales.

Preocupación por la privacidad

El uso de este tipo de vigilancia en estacionamientos comerciales también ha generado críticas entre consumidores y activistas, quienes consideran que la recopilación constante de datos crea una sensación de monitoreo permanente.

Aunque Home Depot afirma que no comparte directamente información con agencias federales, algunos críticos sostienen que las autoridades locales podrían facilitar posteriormente esos datos a otras entidades gubernamentales.

Las cámaras Flock han sido utilizadas en distintas ciudades de Estados Unidos y forman parte de una tendencia creciente hacia sistemas automatizados de vigilancia y reconocimiento vehicular.

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