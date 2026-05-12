3 pasajeros vinculados a Nueva York entran en cuarentena tras brote de hantavirus en crucero

3 personas vinculadas al estado de Nueva York forman parte del grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus y trasladados a Estados Unidos para permanecer en cuarentena bajo vigilancia médica.

Las autoridades sanitarias insistieron este lunes en que el riesgo para la población general sigue siendo “muy bajo”, aunque el caso ha despertado preocupación por la naturaleza del virus y la muerte de 3 pasajeros.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que los 3 pasajeros llegaron a la base aérea Offutt, en Nebraska, junto con otros evacuados del crucero MV Hondius. Todos permanecerán bajo observación durante 42 días en instalaciones médicas especializadas.

El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, explicó que las autoridades locales trabajan de forma coordinada con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud estatal y otras agencias para monitorear la situación.

“Actualmente, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, señaló Martin, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, quien aseguró que las autoridades mantendrán informada a la población mientras continúa la vigilancia epidemiológica.

El brote ocurrió a bordo del MV Hondius, un crucero que navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. Hasta el momento, 3 personas murieron a causa del virus: una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán.

Pasajeros con conexión a Nueva York

Entre los pasajeros relacionados con Nueva York se encuentra Jake Rosmarin, de 29 años, originario del condado de Orange y actualmente residente en Boston. Rosmarin ha compartido en redes sociales detalles de su experiencia durante la cuarentena en Nebraska.

Según relató, inicialmente no comprendía la gravedad de la situación durante el viaje. Sin embargo, todo cambió cuando se confirmó que el brote estaba relacionado con hantavirus.

“Cuando escuchas sobre un virus que no conoces bien y lo buscas en internet, definitivamente asusta”, expresó Rosmarin.

El pasajero aseguró que no presenta síntomas y que decidió permanecer en cuarentena por precaución. También comentó que recibe atención constante en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

“He recibido la mejor atención posible”, afirmó, al describir que cuenta con aire acondicionado, una bicicleta estática y comidas diarias mientras cumple el aislamiento.

Luego de muchos días de incertidumbre, los pasajeros pudieron bajar del crucero en donde se desató el brote de hantavirus para ser puestos en cuarentena. (Foto: Misper Apawu/AP)

Otro de los pasajeros vinculados con Nueva York es Stephen Kornfeld, oncólogo que aparecía registrado como residente de Nueva York, aunque actualmente vive en Bend, Oregon.

Kornfeld relató a medios estadounidenses que asumió gran parte de la respuesta médica a bordo después de que el médico del barco contrajera el virus.

“Todo empeoró en unas 24 horas”, explicó el especialista. “Uno de los pacientes falleció y otros comenzaron a deteriorarse rápidamente”.

La tercera pasajera relacionada con Nueva York es Mary Roefs, de 76 años y originaria de Sidney, en el condado de Delaware.

¿Qué se sabe sobre la cuarentena y el virus?

Las autoridades sanitarias detallaron que de los 18 pasajeros repatriados, 17 estadounidenses y un residente británico en Estados Unidos, 16 permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el principal centro federal de cuarentena del país.

15 de ellos se encuentran en la Unidad Nacional de Cuarentena, mientras que un pasajero que dio positivo fue aislado en la unidad de biocontención de la instalación médica.

Otros 2 pasajeros fueron trasladados al Hospital Universitario Emory, en Atlanta. Uno presenta síntomas y recibe tratamiento especializado, mientras que el segundo permanece asintomático bajo observación médica.

Equipos de médicos y enfermeros monitorean a los pasajeros las 24 horas del día, según informaron los CDC.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado sigue de cerca la evolución del brote, aunque pidió evitar el pánico.

“No se transmite de la misma manera que el coronavirus”, dijo Hochul, citada por ABC 7, quien aseguró que las autoridades estatales trabajan en medidas preventivas para responder rápidamente si fuera necesario.

A pesar de la preocupación generada por el caso del crucero, los CDC reiteraron que el riesgo para el público general continúa siendo bajo y que no existen señales de transmisión comunitaria en EE.UU.

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