López Obrador justifica su propuesta de amnistía a narcos

“No funcionó apagar fuego con fuego, soldados, policías, marinos, cárceles”, afirma el político izquierdista

México – Luego de la polémica generada por su propuesta de otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado con el objetivo de “pacificar al país”, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que su planteamiento no puede ser desechado cuando está de por medio la paz y tranquilidad de todos los mexicanos.

“Yo digo: olvido no, perdón sí”, dijo el político tabasqueño en un video compartido en Facebook.

En el material, López Obrador menciona que la estrategia actual del Gobierno federal para combatir la inseguridad en el país, es errónea y aseguró que la violencia no se combate con violencia.

“La paz y la tranquilidad es un fruto de la justicia. No se puede enfrentar violencia con violencia. Ha sido absurdo lo que han hecho, de querer apagar el fuego con fuego, en utilizar la fuerza bruta, medidas coercitivas, policías, marinos, soldados, cárceles, amenazas de mano dura y leyes más severas. No, eso no funciona. Está demostrado”.

“Pero no porque se vaya a modificar ninguna Ley, ya está en la Constitución lo del mando único que lo ejerce, si no hay vicios, el titular del Ejecutivo, quien es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República; es una facultad constitucional legal”.