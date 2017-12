Por qué voy a Washington por el Acta de Sueño  

Hoy voy a Washington a unirme a la manifestación más grande por un Acta del Sueño de los últimos años. Lo hago porque ya no tengo miedo. Ya estoy cansado de ser menospreciado por la administración de Trump. Muchas organizaciones de todo el país que luchan por los derechos de los inmigrantes como Se Hace Camino Nueva York estarán ahí para mandar un mensaje fuerte y claro: aquí estamos y no nos vamos. Después de la decisión del presidente de terminar DACA, muchos jóvenes beneficiarios de dicho programa ya han empezado a perder las protecciones obtenidas con Acción Diferida y están expuestos a ser deportados si el Congreso no actúa rápidamente. Mi protección expira exactamente en 324 días.

Me reuniré con miles de jóvenes Dreamers y aliados que también están dispuestos a darlo todo por sus familias y su comunidad. Sabemos que nos merecemos algo mejor y queremos que nuestras familias dejen de vivir con miedo. Un Acta de Sueño (DREAM Act) limpio, sin medidas que criminalicen a nuestra comunidad, lograría que jóvenes como yo podamos continuar con nuestros estudios y trabajos sin la preocupación de ser separados de nuestras familias. El presidente Trump dice que apoya a los jóvenes soñadores o “DREAMers,” pero a cambio él quiere construir su muro que cuesta billones de dólares, contratar a más agentes de seguridad en la frontera, e incrementar las deportaciones a través de redadas con agentes de ICE (la migra). Nosotros los jóvenes no queremos nada de esto, dichas medidas sólo empeoraría la inseguridad que nuestras familias están sintiendo, y queremos que nuestras voces se escuchen en cualquier acuerdo relacionado al Acta del Sueño.

Mi mamá no tuvo miedo ni dudas cuando tomó la decisión de traerme a este país para tener un futuro mejor para mí y mi hermana. Ella solo supo que esto era lo que tenía que hacer. Es por eso que hoy voy a Washington, porque ya no tengo miedo y porque sé que ahí tengo que estar.

Aunque Trump no lo vea, sin nosotros este país perdería mucho. Nosotros contribuimos con nuestra labor a la economía de este país y también merecemos ser considerados ciudadanos del país que llamamos hogar. Sé que yo, mi familia y mi comunidad merecemos algo mejor de lo que él y los líderes republicanos en el Congreso nos quieren ofrecer. Nosotros merecemos dignidad, merecemos respeto y merecemos ser incluidos en la narrativa de los Estados Unidos.

Hoy estaremos en Washington porque hemos salido de las sombras, somos más visibles que nunca y porque también sabemos que merecemos un Acta del Sueño limpia ahora.

-Ricardo Aca es miembro de Se Hace Camino Nueva York, la organización comunitaria más grande de Nueva York ofreciendo servicios y organizando a la comunidad inmigrante. En Twitter: @maketheroadny.