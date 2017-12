Lionel Messi sobre sus retoños: “Uno es bueno y el otro es un hijo de…”

Revelaciones familiares en la televisión argentina

Un Lionel Messi relajado y generoso habló con la televisión argentina sobre su vida familiar.

El crack del Barcelona contó al canal T y C lo que es la vida como padre. Messi describió de la personalidad de sus hijos.

“Thiago todavía no entiende mucho [de la vida del fútbol]. Le gusta ir a la cancha, ver los partidos. Empieza a entender un poco cuando me voy a Argentina y ahí pregunta por qué me voy. Pero sí veo que lo sufre. Cambia mucho cuando no estoy, en el comportamiento, en el día a día, en el colegio”, dijo Messi.

A Mateo, el segundo hijo de su relación con Antonella Roccuzzo, lo definió como el travieso de la casa aunque con palabras mayores.

“Es terrible, es un personaje. Thiago es más bueno, ¡el otro es un hijo de puta! Está bueno ver lo diferente que es uno con el otro. Es más futbolero, más coordinado, le pega bien, pero es chiquito”.

Messi también reveló las peleas entre Thiago y Benjamín, el hijo de Luis Suárez, su compañero de equipo en el conjunto catalán: “Ayer (durante el partido entre Barcelona y Sporting de Lisboa, por la Champions League), Benja le decía a Thiago: ‘jajaja, tu papá está en el banco y el mío está jugando’, y Thiago no entendía nada. Pero después entré yo y salió Luis, y Antonella contó que Thiago le respondía: ‘jaja, ahora es mi papá el que está jugando'”.

En cuanto al Mundial, el delantero está preocupado por el largo tiempo separado de su familia.

“Es algo que hemos hablado con Antonella, de cómo sería ese mes para Thiago. Cuando no estoy se pone triste, rebelde. Tiene que ser lo más normal posible. Nosotros estamos acostumbrados en la noche previa a dormir con la familia, el mismo día del partido a llevar a los chicos al colegio… La concentración es algo que termina cansando, te aburrís porque es siempre lo mismo, no sabés qué hacer. Estar con la familia es una liberación”.