VIDEO: Arturo Peniche habló sobre la desgracia que vive su sobrino Carlos Peniche, en las calles

Según el actor, su sobrino no ha querido recibir ayuda de nadie...

El actor Arturo Peniche conversó con Ventaneando sobre la situación que vive su sobrino Carlos Peniche, ahora que éste vive en las calles.

Días atrás dicho medio mostró la penosa circunstancia que atraviesa el actor. Ante las cámaras dijo que sus inconvenientes nacieron a raíz de problemas con su pareja, la que según sus palabras “me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó las tarjetas...”, prácticamente le quitó todo. También dijo que su familia está dispersa, dando a entender que no tenía el apoyo de éstos.

Ventaneando conversó con Arturo Peniche, el tío, quien aseguró que ha intentado ayudar a su sobrino en tres ocasiones, pero ha dado a entender que ha sido Carlos el que no ha querido recibir la ayuda de nadie por necio. “Fueron a buscarlo pero él es necio, necio, necio…“, dijo el actor.

Sobre la madre de su sobrino, Alejandra Peniche, dijo que se encuentra trabajando en su academia de expresión corporal, la cual está ubicada en México.