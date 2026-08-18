A la cárcel por error: $30,5 millones de dólares para dos condenados tras acuerdo histórico en Connecticut

Vernon Horn y su amigo Marquis Jackson pasaron casi dos décadas en prisión por un robo en New Haven que derivó en un tiroteo mortal, y ahora han llegado a un acuerdo extrajudicial por más de $30 millones de dólares, la mayor indemnización por condena injusta en la historia de Connecticut.

Cada uno recibirá $15,25 millones de dólares de indemnización. El acuerdo recién alcanzado resuelve las demandas federales por violación de derechos civiles presentadas por ambos hombres contra la ciudad New Haven, informó el alcalde Justin Elicker y el bufete que representó a Horn.

“Ninguna cantidad de dinero puede devolverme los 17 años que me robaron”, declaró Horn en un comunicado emitido por sus abogados. “Perdí años con mi familia, perdí a seres queridos mientras estaba en prisión y perdí un tiempo precioso con mi hija que jamás podré recuperar. Pero nunca dejé de luchar para demostrar mi inocencia, incluso cuando parecía que nadie quería escuchar la verdad“. “Estoy agradecido con todos los que estuvieron a mi lado y siguieron luchando por mí”, agregó.

“Si bien estos incidentes ocurrieron hace más de dos décadas, y ninguna cantidad de dinero puede devolverles los años perdidos, como ciudad tenemos la obligación de hacer lo que consideramos correcto, de rendir cuentas ante cualquier error judicial y de brindarles al Sr. Horn y al Sr. Jackson cierta tranquilidad para el futuro”, continuó Elicker, quien todavía no era alcalde cuando sucedieron los juicios errados.

El alcalde también destacó que las irregularidades no involucran a nadie que actualmente forme parte del departamento de policía. “Cada día nuestros agentes se esfuerzan por cumplir y mantener los más altos estándares profesionales y policiales, y arriesgan sus vidas para proteger y servir a nuestros residentes y mantener segura a nuestra comunidad”, afirmó, citado por Hartford Courant..

El 24 de enero de 1999 tres hombres armados y enmascarados asaltaron el negocio “Dixwell Deli” y asesinaron a tiros a Caprice Hardy, joven cliente de 22 años. Horn tenía 17 años en ese momento y Marquis 19. Ambos fueron posteriormente arrestados, declarados culpables y sentenciados a 70 y 45 años de prisión, respectivamente, por un crimen que no cometieron, recordó The New York Times.

Nunca dejé de luchar para demostrar mi inocencia, incluso cuando parecía que nadie quería escuchar la verdad. Vernon Horn – Condenado por error en Connecticut

Según la demanda y el bufete que representó a Horn, los investigadores del Departamento de Policía de New Haven ocultaron pruebas exculpatorias y coaccionaron a testigos durante la investigación. Un teléfono celular robado durante el asalto fue una pieza clave de la evidencia utilizada en la acusación. Los fiscales presentaron testimonios que vinculaban a Horn con ese teléfono, a pesar de que las llamadas realizadas desde el dispositivo provenían de Bridgeport y no de New Haven.

La Oficina del Defensor Público Federal de Connecticut reabrió la investigación del caso en enero de 2018 y obtuvo 137 páginas de registros telefónicos y documentos similares previamente no revelados que una ex detective de New Haven había guardado en su sótano. Los registros contenían pruebas exculpatorias sustanciales que nunca se habían presentado a la fiscalía ni a la defensa de Horn. Un análisis del FBI también desmintió la versión de la fiscalía sobre el uso del teléfono robado y la supuesta conexión con Horn.

En abril de 2018 la Fiscalía del Estado solicitó la anulación del caso a la luz de la nueva información. Un juez canceló las condenas y desestimó los casos, permitiendo que Horn y Marquis fueran liberados tras pasar 17 y 19 años tras las rejas, respectivamente. Las demandas por derechos civiles se presentaron más tarde ese mismo año.

“El Departamento de Policía de New Haven coaccionó a testigos, fabricó pruebas y ocultó evidencia exculpatoria en el sótano de la casa de una detective. Deberían avergonzarse. Casi destruyen la vida de este hombre y finalmente están rindiendo cuentas. Estamos orgullosos de Vernon por mantenerse firme y nunca rendirse en su lucha por la justicia”, denunció Ilann M. Maazel, socio del bufete Emery, Celli, Brinckerhoff, Abady, Ward & Maazel, LLP.

Según Elicker, la ciudad tendrá que pagar $12,75 millones de dólares tanto a Horn como a Marquis, y el resto provendrá de la cobertura del seguro. La alcaldía buscará emitir bonos para ayudar a cubrir los montos, indicó.

Condenas injustas en el área triestatal

En marzo Kenneth Windley (61) fue puesto en libertad y exonerado tras pasar 19 años en prisión por un robo que no cometió, después de que la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn (NYC) determinara que, sin saberlo, había utilizado un giro postal perteneciente a la víctima.

En noviembre un jurado federal en Nueva York otorgó $80 millones de dólares como indemnización a los herederos de Darryl Boyd, quien murió tras pasar la mayor parte de su vida luchando contra una condena injusta por homicidio. Ese monto fue considerado uno de los mayores en un caso de condena injusta en Estados Unidos.

En julio de 2025 dos hombres que habían sido obligados a confesar un homicidio en Harlem (NYC) fueron absueltos 31 años después. En marzo de ese año Martial H. Amílcar se declaró culpable de un cargo federal de crimen organizado, admitiendo haber disparado fatalmente al quinceañero Samuel Joseph en Brooklyn en 2019 como parte de sus actividades en la pandilla Hyena Crips. Ellos puso fin a un vertiginoso caso de identidad equivocada, en el que la policía de Nueva York había arrestado al hermano equivocado.

En octubre de 2024 se estimó que 40 convictos habían logrado probar su inocencia desde que la creación de la Unidad de Revisión de Condenas de la Fiscalía de Brooklyn (NYC) en 2014. “Desde 1989 se han anulado alrededor de 124 condenas por homicidio en la ciudad de Nueva York, una parte notable de las 1,317 anuladas en todo el país, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Aquellos cuyos nombres han sido limpiados han sido abrumadoramente negros e hispanos“, destacó The New York Times en enero de 2024.

Hay unos casos más sonados que otros. En noviembre de 2023 Muhammad Aziz, anciano que pasó dos décadas preso falsamente acusado de matar en Nueva York al legendario activista Malcolm X en 1965, presentó otra demanda, esa vez alegando que el FBI y su fundador J. Edgar Hoover ocultaron pruebas que apuntaban al verdadero asesino para proteger las operaciones encubiertas de la agencia contra el movimiento de derechos civiles de los afroamericanos.

También en el otoño de 2023 se anunció que George Bell recibiría $17,5 millones de dólares por parte de la Ciudad de Nueva York como compensación por la injusticia de haber sumado 24 años preso por un doble homicidio que no cometió. Y los fiscales anularon en Brooklyn la condena contra Detroy Livingston, quien estuvo 35 años preso por un homicidio que no ejecutó.

En octubre de 2023 Paul Scrimo recuperó su libertad después de sumar 18 años preso por la muerte de una mujer, aunque siempre insistió en su inocencia en Long Island (NY). En agosto de ese año un juez ordenó nuevos juicios para Brian Scott Lorenz y James Pugh, quienes siempre han mantenido su inocencia tras ser condenados por asesinar a una mujer en 1993 dentro de su casa cerca de Buffalo (Nueva York).

Después de pasar 19 años encerrado por un homicidio que no cometió en Brooklyn y sumar más de tres décadas de batalla legal para limpiar su nombre, Emel McDowell prácticamente volvió a nacer en marzo de 2023 cuando un juez acordó anular su condena. También ese mes Sheldon Thomas recuperó su libertad después de pasar 18 años preso por el homicidio de una niña en Nueva York que no cometió.

En diciembre de 2022 se anunció que Johnny Hincapié, un nativo de Colombia que estuvo 25 años preso por el homicidio de un turista que no cometió, recibiría casi $18 millones de dólares en acuerdos legales con la ciudad y el estado Nueva York.

En noviembre de 2022 Shamel Capers salió libre tras pasar ocho años preso por un homicidio que no cometió: una adolescente baleada a bordo de un bus MTA en Queens. Previamente en junio de 2022 salió libre un hombre después de pasar casi ocho años en la cárcel y bajo arresto domiciliario tras ser acusado injustamente del homicidio de su amigo en Queens.

En mayo de 2022 se anunció que la ciudad de Nueva York pagaría $10,5 millones de dólares a un hombre que estuvo 24 años preso por error, para resolver una demanda federal de derechos civiles contra un ex detective y otros dos oficiales. En julio de 2021 en Staten Island (NYC) se anuló por primera vez una condena por homicidio, luego de que un hombre pasara 23 años preso injustamente.

A finales de 2021 un ex guardia escolar hispano que pasó 10 años en prisión porque los fiscales de Queens supuestamente retuvieron pruebas clave y manipularon testigos, resolvió su demanda contra la ciudad por $6,25 millones de dólares.

En septiembre de 2021 un hombre condenado injustamente que pasó 33 años tras las rejas acusado de apuñalar y estrangular a una adolescente llegó a un acuerdo de compensación de $16 millones de dólares en Long Island. Fue el caso de homicidio más prolongado en ser anulado en la historia del estado Nueva York y uno de los más largos en todo EE.UU.

También en 2018 se reportaron varios casos de hombres en Nueva York que pasaron años en prisión por crímenes que no cometieron. Desde entonces, otras injusticias han sido reconocidas.