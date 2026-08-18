WhatsApp ofrece empleos en EE.UU. con salarios de hasta $227 mil al año

WhatsApp no solo continúa ampliando sus funciones para millones de usuarios; también mantiene abierta la puerta para quienes buscan incorporarse a su equipo de trabajo. La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, cuenta actualmente con varias vacantes publicadas en Meta Careers, el portal oficial donde la compañía concentra sus oportunidades laborales.

La búsqueda incluye puestos vinculados con el diseño, estrategia comercial y ventas empresariales. Algunas de las posiciones disponibles en Estados Unidos ofrecen salarios que superan los $200,000 anuales, además de bonificaciones, participación accionaria y beneficios para los empleados.

Las vacantes disponibles en WhatsApp

Entre las oportunidades laborales relacionadas directamente con WhatsApp aparece el cargo de Diseñador de Contenido, una posición orientada a profesionales con amplia experiencia en redacción UX y diseño de experiencias digitales.

De acuerdo con la descripción publicada por Meta, estos especialistas trabajan en la creación de productos y servicios sencillos, intuitivos y centrados en las personas. Su labor puede abarcar desde los flujos de producto y nuevas funcionalidades hasta la navegación, nomenclatura, lenguaje interno y marcos de contenido.

El puesto requiere más de 7 años de experiencia en redacción UX, además de ejemplos de wireframes terminados o maquetas de diseño elaboradas con herramientas especializadas y utilizadas para respaldar decisiones dentro de equipos de trabajo.

En EE.UU., la compensación anual para esta posición se sitúa entre $146,000 y $209,000, sin contar las bonificaciones, acciones y otros beneficios.

Otra oportunidad destaca por su perfil estratégico: Arquitecto de Valor para el Cliente y Líder de Mapeo de la Experiencia del Cliente. La persona seleccionada se incorporaría a la organización de Habilitación de Ventas Empresariales del Grupo de Negocios Globales de Meta.

El objetivo del cargo es diseñar marcos de experiencia del cliente de principio a fin que permitan conectar las soluciones comerciales y publicitarias de Meta con resultados empresariales medibles. También deberá ayudar a los equipos de ventas a construir narrativas de valor dirigidas a compradores de alto nivel.

Para este puesto se solicitan más de 8 años de experiencia en áreas como habilitación de ventas empresariales, ingeniería de valor, consultoría de gestión o estrategia de comercialización. También se requiere experiencia en mapas de recorrido del cliente y arquitectura de valor.

El salario en EE.UU. oscila entre $162,000 y $227,000 al año, más incentivos y beneficios.

Meta también tiene otras ofertas de empleo

Las oportunidades no se limitan a WhatsApp. En el portal de empleo de Meta aparecen otros puestos para profesionales interesados en incorporarse a la compañía.

Uno de ellos es Ingeniero de Instalaciones Críticas, quien formará parte del equipo de Operaciones y tendrá la responsabilidad de supervisar y mantener sistemas esenciales en los centros de datos. En Estados Unidos, el salario publicado va de $88,005 a $124,010 anuales, además de bonificaciones, acciones y beneficios.

También se encuentra disponible el cargo de Responsable de Inteligencia de Ventas, una posición regional que apoyará al vicepresidente de Norteamérica y a sus equipos. Para este puesto, la remuneración anual en Estados Unidos oscila entre $126,000 y $182,000.

Para quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades, el proceso comienza en Meta Careers, donde es posible utilizar filtros para consultar puestos relacionados con WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Meta Quest.

Las vacantes muestran que detrás de una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo existe una estructura laboral diversa, en la que conviven perfiles creativos, técnicos y comerciales. Para profesionales con experiencia, algunas de estas posiciones representan además una oportunidad de acceder a remuneraciones que se encuentran muy por encima del promedio del mercado laboral estadounidense.

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