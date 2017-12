La Guadalupana, un faro de esperanza para indocumentados

Los creyentes de todas las nacionalidades se aferran cada vez más a su fe guadalupana para hacer frente al endurecimiento de las leyes de inmigración y el drástico incremento de arrestos y deportaciones

La Virgen de Guadalupe es más que una figura de devoción religiosa para el músico y danzante ecuatoriano José Sanango. Este padre de dos adolescentes describe a la Emperatriz de las Américas como un estandarte de fe y esperanza al que aferrarse ante el endurecimiento de las leyes de inmigración.

La fe de Sanango ha crecido con los años, incluso visitó en 1998 la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México. El devoto, cofundador del grupo de danza “Sueño Ecuatoriano”, comentó que ahora, más que nunca, la Virgen Morena es una fuente inagotable de consuelo para toda su comunidad.

“Ser indocumentado es una cruz muy pesada. Cargarla no es fácil cuando se es perseguido con tanta furia. El 12 de diciembre será un día en el que los creyentes pueden descansar de ese martirio. Solo la Morenita puede curar heridas tan profundas”, dijo José, un residente de Brooklyn. “Nuestros hermanos mexicanos han propagado la fe guadalupana por todo el mundo. Esa semillita de esperanza ha germinando aquí en la ciudad Nueva York y poco a poco crecerá hasta convertirse en un árbol fuerte y de unidad. Así es como yo lo veo, todos bajo el mismo manto”.

La Guadalupe, una inmigrante

El sacerdote argentino Fabián Arias, de la iglesia luterana de San Pedro, en Manhattan, equiparó el suplicio de las familias inmigrantes con el de María y José, cuando escaparon de Egipto para que su hijo Jesús pudiera nacer libre y seguro en Belén.

“María, representada en la Virgen de Guadalupe, fue una inmigrante que pidió asilo tras ser exiliada de Egipto y sufrir persecución política. Llegó a Belén para dar a luz al hijo de Dios, cansada del asedio del emperador Augusto”, explicó el líder religioso. “Las familias indocumentadas ven reflejadas sus historias en este pasaje bíblico. El abuso del poder predomina. María sabe lo que es ser una inmigrante indocumentada, conoce el dolor de la persecución y la violación de los derechos humanos y civiles”.

La iglesia luterana de San Pedro, en la avenida Lexington y la calle 54, fue una de las primeras en declararse como refugio para indocumentados, además de liderar el movimiento en toda la ciudad, incluyendo mezquitas y sinagogas. El recinto celebra desde hace cinco años a la Virgen de Guadalupe.

“Todo lo que proclamó el hijo de María tiene que ver con el amor a los pobres y enfermos y el asilo a los perseguidos, por eso nuestra celebración se enfoca cada año en justicia social. Pero este año en particular pediremos a la Patrona de México que cubra con su manto sagrado a los indefensos y que transforme el corazón de los que gobiernan”, dijo Arias. “Dios escucha a su pueblo y lo lleva por el camino de la esperanza”.

Un estandarte de fe y justicia social

La Virgen de Guadalupe se convirtió en el estandarte del pueblo mexicano en la Guerra de Independencia de 1810, convocada por el sacerdote Miguel Hidalgo. Un siglo después, en 1910, la Guadalupana lideró los batallones de insurrectos y campesinos durante la Revolución mexicana, y en la década de 1960, se convirtió en un icono del Movimiento Chicano (mexicoamericano) en el sur de Estados Unidos.

“La Virgen Morena siempre ha sido el símbolo de resistencia y de lucha de los más desprotegidos”, dijo Jorge Fierro, organizador de la celebración guadalupana en la iglesia de San Pedro. “Es la esperanza de los inmigrantes indocumentados, sin importar su nacionalidad. Es el soporte que nos mantiene de pie, pese a la brutal embestida de un gobierno antiinmigrante, estamos aferrados a nuestra fe”.

Fierro, de 42 años y residente de New Rochelle, comentó que la Guadalupana, de alguna manera, es el estandarte de lucha de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York.

“Los guadalupanos somos muchos, estamos unidos y colmados de fortaleza. De nuestro lado está la madre de Dios”, dijo Fierro, quien emigró de la ciudad de México a Nueva York hace 22 años.

Para el atleta mexicano Miguel Castro, un corredor de la Antorcha Guadalupana desde 2007, la Emperatriz de las Américas es el oasis al que acuden los inmigrantes que viven en las sombras.

“En todos estos años he visto corredores ya sin aliento haciendo promeses a la Madre de Dios. El cansancio no los detiene, ellos piensan en las personas amadas que no han visto por años, porque una frontera se los impide. Esa determinación también puede verse en los ‘dacamentados’, estos jóvenes que no pueden realizar sus sueños por que un gobierno sin compasión se los impide”, dijo Castro. “Cada año corremos por una reforma migratoria, por las familias destruidas por la deportación y por los ‘dreamers’, que son nuestro futuro”.

Dónde celebrar a la Patrona de México

MANHATTAN:

LUGAR: Catedral de San Patricio, Quinta Avenida entre calles 50 y 51

FECHA: Lunes 11 de diciembre

HORA Y EVENTO: 7:00 PM to 8:00PM, Las Tradicionales Mañanitas.

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: 8:00 AM: Antorcha Guadalupana, procesión partiendo desde el Santuario Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardo (328 oeste de la calle 14, entre avenidas 8va y 9na), hasta la Catedral de San Patricio.

10:00 AM: Misa oficiada por el cardenal Timothy M. Dolan.

7:00 PM: Misa de la Familia.

—-

LUGAR: Santuario Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardo, 328 oeste calle 14 (entre avenidas 8va y 9na).

FECHA: Lunes 11 de diciembre

HORA Y EVENTO: 11:00 PM hasta 5:00 AM (del día siguiente): Mañanitas con mariachi.

FECHA: Martes, 12 de diciembre

HORA Y EVENTO:

8:00 AM: Procesión Antorcha Guadalupana partiendo desde el Santuario (calle 14 y 8va Avenida) hasta la Catedral de San Patricio (5ta Avenida entre las calles 50 y 51), donde habrá una misa oficiada por el cardenal Timothy M. Dolan, a las 10:00 AM.

BROOKLYN

LUGAR: Concatedral de San José, 856 Pacific Street, Prospect Heights

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: 5to Peregrinaje Anual de la Antorcha y Misa del Ministerio Mexicano, en honor a la Virgen de Guadalupe.

10:00 a.m. – Bienvenida.

10:10 a.m. – Apologéticas por el padre Lázaro Núñez, “Aparición de Guadalupe: Una Ocasión de Misión”.

10:30 a.m. – Catequesis con padre Jorge Ortiz-Garay, “Misión de la Iglesia”.

11:00 a.m. – NET TV LIVE

11:20 a.m. – Catequesis con la profesora María Concepción Castillo, “Nuestra Señora de Guadalupe”.

12:00 p.m. – Misa ofrecida en español, eucaristía en honor a Nuestra Señora de Guadalupe celebrada por el monseñor Nicholas DiMarzio, Obispo de Brooklyn y homilía por monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar y vicario de asuntos hispanos de la Diócesis de Brooklyn.

1:30 p.m. – 43 antorchas serán bendecidas y encendidas por los monseñores DiMarzio y Cisneros.

—–

LUGAR: Concatedral de San José, 856 Pacific Street, Prospect Heights

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO:

Mediodía: Misa a Nuestra Señora de Guadalupe oficiada por monseñor Nicholas DiMarzio. Homilía a cargo del monseñor Octavio Cisneros.

—-

LUGAR: Iglesia Sagrado Nombre de Jesús, 245 Prospect Park West

FECHA: Sábado 9 de diciembre

HORA Y EVENTO: 2:00 PM: Misa dedicada a la Virgen de Guadalupe.

QUEENS

LUGAR: Iglesia Santa Juana de Arco, 82-00 35th Avenue, Jackson Heights

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: Medianoche, misa y mañanitas.

6:00 PM, Procesión por el vecindario partiendo desde la iglesia y seguida por una misa al regresar, a las 7:00 PM.

—-

LUGAR: Iglesia San Sebastián, 58-02 Avenida Roosevelt, Woodside

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: 7:30 PM, misa en homenaje a la Virgen de Guadalupe.

LONG ISLAND

NASSAU

LUGAR: Iglesia St. Bridgid, 75 Post Avenue, Westbury

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: 7:00 PM. Misa a la Virgen de Guadalupe oficiada por monseñor John Barres, obispo de la Diócesis de Rockville Center.

SUFFOLK

LUGAR: Iglesia de la Resurrección, 50 Granny Road, Farmingville

FECHA: Martes 12 de diciembre

HORA Y EVENTO: 5:30 PM, Misa a la Virgen de Guadalupe, oficiada por Robert J. Brennan, obispo auxiliar de la Diócesis de Rockville Center.