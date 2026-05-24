Difunden mensaje atribuido a Maduro mientras enfrenta cargos en Nueva York

Un mensaje atribuido a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores fue difundido este domingo en redes sociales mientras ambos enfrentan cargos criminales en Nueva York.

En el texto, difundido a través de la cuenta de Telegram y X que pertenece a Maduro, la pareja hace un llamado a la “sabiduría” y la “humildad” para la reconciliación en Venezuela, con motivo de la celebración de Pentecostés.

“Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo para la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros”, señala el mensaje, en el que también se pide que la fe inspire “sabiduría para actuar” y “humildad para reconciliarnos”.

Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de Oración, Acción y Unión. 🙏🏾 ¡Es Pentecostés. El Espíritu Santo sobre el mundo! pic.twitter.com/Y8JKJYMmuc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 24, 2026

Según la publicación citada por EFE, el contenido atribuido a Maduro y Flores subraya la importancia de la solidaridad, el respeto y el bien común como bases para la acción política y social, con énfasis en “la unión” como eje del proyecto de país.

El mensaje se conoce en un contexto en el que ambos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Maduro ha sido señalado en cargos que incluyen conspiración para terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa afronta acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos se han declarado “no culpables” y tienen prevista una nueva audiencia el 30 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La difusión del mensaje también coincide con un aumento de la tensión política, luego de ejercicios militares y actividades diplomáticas de Estados Unidos en el país, que han generado rechazo entre sectores afines al chavismo en Venezuela.

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