Burger King dará hamburguesas gratis el jueves 28 de mayo

Burger King anunció una nueva promoción para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa, una fecha que en Estados Unidos se conmemora cada 28 de mayo y que suele venir acompañada de descuentos y regalos en cadenas de comida rápida.

La empresa confirmó que regalará hamburguesas gratis a ciertos clientes durante un solo día, además de ofrecer meses gratuitos de Spotify Premium bajo determinadas condiciones.

Así puedes obtener una hamburguesa gratis

La promoción estará disponible únicamente el jueves 28 de mayo y será exclusiva para miembros de Royal Perks, el programa de lealtad de Burger King.

Los clientes deberán gastar al menos $3 en cualquier restaurante participante para poder reclamar una hamburguesa gratis a través de la aplicación móvil o del sitio web oficial de la cadena.

La inscripción a Royal Perks es gratuita, por lo que cualquier persona puede registrarse para participar en la promoción.

Burger King también regalará Spotify Premium

Además de las hamburguesas gratuitas, Burger King lanzó una colaboración con Spotify que permitirá a algunos clientes obtener acceso sin costo a Spotify Premium.

La promoción aplica para usuarios de Royal Perks que gasten $10 o más.

Dependiendo del tipo de usuario, el beneficio cambiará:

–Nuevos usuarios de Spotify Premium podrán recibir cuatro meses gratis.

–Personas que anteriormente tuvieron Spotify Premium y cancelaron hace más de 30 días podrían obtener dos meses gratis, siempre que no hayan usado otra promoción similar en los últimos dos años.

–Usuarios actuales de Spotify Premium no son elegibles para esta oferta.

Hay una fecha límite para usar el código

Burger King explicó que quienes califiquen recibirán un código promocional que deberá utilizarse antes del 13 de junio.

La empresa también aclaró que, una vez terminado el periodo gratuito, la suscripción se renovará automáticamente con un costo mensual de $12.99, a menos que el usuario la cancele antes.

Las cadenas buscan atraer clientes mediante aplicaciones

La promoción forma parte de una estrategia cada vez más común entre cadenas de comida rápida, que están impulsando descuentos y recompensas exclusivas a través de sus aplicaciones móviles y programas digitales de fidelidad.

Burger King señaló que esta colaboración con Spotify busca ofrecer algo más que comida a sus clientes, combinando entretenimiento y promociones digitales.

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