Todos los debuts Auto Show Detroit 2018 y un vistazo al futuro

[caption id="attachment_90215" align="alignnone" width="820"] Debuts Auto Show Detroit 2018[/caption] La lista de debuts Auto Show Detroit 2018 tendrá importantes novedades de todas las marcas, japonesas, coreanas, alemanas y locales, además de la entrega al Auto, Camioneta y Utilitario del Año .…

Y aunque el Auto Show Detroit 2018 ha ido perdiendo importancia ante sus rivales de Los Angeles y sobre todo con el impulso del Consumer Electronics Show en Las Vegas, toda la industria automotriz está esperando con ansias al Año Nuevo para conocer todos los detalles de lo que veremos en la capital americana del auto.

Lo que sabemos hasta ahora, es que Toyota mostrará una renovación del sedán grande Avalon, a pesar del declive en las ventas de ese segmento, ante el crecimiento de los crossovers y SUV.

Para esa categoría, Lexus tiene planeado presentar el Lexus LF-1, que describió como un “crossover” sin compromisos, creado por su estudio de diseño CALTY en el sur de California, específicamente para el mercado de Estados Unidos, que “redefinirá los límites del lujo”.

Como parte de los debuts Auto Show Detroit 2018, tenemos que Mercedes-Benz presentará la nueva generación de la legendaria G Wagon, a la que muchos consideran “la madre de todas las SUV” y que recibió un rediseño total en más de 40 años.

Por lo que sabemos hasta ahora, se trata de un modelo que es más grande, ancho y alto que la generación actual, pero que contará con la legendaria capacidad de manejo Off-Road y por supuesto todo el lujo y tecnología que sólo la marca alemana es capaz de brindar.

Genesis, la nueva marca de lujo del Grupo Hyundai Motors Co. presentará el G70, la versión “civilizada” del Kia Stinger.

Seguramente, el resto de los principales fabricantes del mundo anunciará sus anticipos en las próximas semanas, pero por ahora, esta a la lista debuts Auto Show Detroit 2018 que ya tenemos confirmados.

Detroit también será la sede para la entrega de los Premios al Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año, que por primera vez en su historia, tiene como finalistas a modelos Alfa Romeo y Kia, y al mismo tiempo ningún modelo de Detroit en la categoría de auto del año.

Debuts Auto Show Detroit 2018 y Finalistas NACTOY

La siguiente es la lista completa de finalistas a los Premios Northamerican Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) 2018

Finalistas Auto del Año

Honda Accord

Kia Stinger

Toyota Camry

Finalistas Camioneta del Año

Chevrolet Colorado ZR2

Ford Expedition

Lincoln Navigator

Finalistas Vehículo Utilitario del Año

Alfa Romeo Stelvio

Honda Odyssey

Volvo XC60

Javier Mota, Editor en Jefe de Autoproyecto.com, es miembro del Jurado del North American Car and Truck of the Year 2018.