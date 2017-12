NYPD debe rendir cuentas sobre arrestos de evasores en el Subway

La Uniformada deberá revelar cada tres meses datos y estadísticas completos sobre arrestos y citaciones para determinar si existe perfil racial en sus acciones, como se ha denunciado

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) estará obligado de ahora en adelante a presentar reportes trimestrales sobre las citaciones y arrestos que realiza en las estaciones del metro cuando los pasajeros se saltan el torniquete sin pagar, a fin de determinar si las comunidades de color están siendo objeto de algún tipo de perfil racial por parte de las autoridades, como lo denuncian activistas.

Así lo ordena una nueva ley aprobada unánimemente el lunes por el Concejo Municipal, donde se deja claro que las autoridades deberán desglosar la información de quienes son señalados de evadir el pago del Subway, teniendo en cuenta categorías como raza, sexo, edad y las estaciones del metro donde se registran las detenciones.

En el primer semestre del año más de 30,000 personas fueron detenidas por oficiales por evasión del pago del Subway, y de ellas unas 10,000 terminaron siendo llevadas a una estación de policía con cargos penales menores.

El concejal Rory I. Lancman, promotor de la ley, aseguró que con la normativa se conocerá de manera más específica cómo el NYPD está enfocando sus recursos y en qué comunidades predominantemente, pues se estima que el 90% de las detenciones están relacionadas con personas jóvenes y de color.

“Lo que sabemos es que la insistencia del Alcalde en usar arrestos y enjuiciamientos criminales por evasión de tarifas, todo mientras una alternativa civil está disponible, ha afectado desproporcionadamente a los neoyorquinos hispanos y negros”, aseguró Lancman. “Vamos a poder comprender hasta qué punto las comunidades de color son objeto de una vigilancia excesiva en lo que respecta a la evasión de tarifas. La política pública sensata solo es posible con datos completos“, destacó el político.

Un reciente informe emitido por Community Service Society, detalló la manera en que las detenciones de quienes se saltan el torniquete del metro afectan desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos.

David R. Jones, presidente de esa entidad, aseguró que con los datos concretos sobre las detenciones se podrá conocer la verdadera dimensión de esta problemática en toda la ciudad e instó al gobierno local a subsidiar los costos de transporte a los más pobres en vez de criminalizarlos.

“Fundamentalmente, no deberíamos arrestar a personas por el delito de ser demasiado pobres para pagar una MetroCard. Deberíamos garantizar la asequibilidad del tránsito a través de tarifas a mitad de precio para los neoyorquinos que luchan por llegar al trabajo, llegar a citas esenciales y llegar a casa con sus hijos”, dijo el activista.

Tina Luongo, de la organización The Legal Aid Society, manifestó que las detenciones a quienes no pueden pagar los costos del Subway desencadenan problemas más serios para aquellos que no tienen un estatus migratorio definido.

“Las comunidades de color llevan la peor parte de la aplicación de la evasión de tarifas del NYPD, y estos arrestos pueden tener consecuencias desastrosas que conducen a la deportación y comprometen el acceso de los neoyorquinos a los beneficios públicos”, comentó Luongo.

Jared Chausow, especialista del Brooklyn Defender Services, afirmó que el NYPD no puede negar que las acciones que realiza contra quienes se colan en el metro afectan más a personas de bajos recursos y de color, y destacó que los reportes que ahora estarán obligados a presentar, servirán para evaluar sus acciones y frenar injusticias.

“Esta nueva ley ampliará lo que ya sabemos sobre la criminalización racialmente tendenciosa de la pobreza por parte del Departamento de Policía de Nueva York”, recalcó el activista.

Intentamos obtener una postura de la NYPD sobre la nueva normativa, pero no obtuvimos respuesta.