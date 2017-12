Video: ICE entra con rifles semiautomáticos a taller automotriz y arresta a inmigrantes latinos

Los agentes portaban chalecos con etiquetas de la "Policía", no llevaban orden de arresto, ni sabían a quien buscaban. Solo iban de cacería

Los agentes de ICE llegaron con armas semiautomáticas y asaltaron el taller automotriz y detuvieron a todos los presentes. Entre ellos al dueño, tres de sus mecánicos, un cliente y un proveedor.

Portando chalecos con etiquetas de “Policía”, los agentes de inmigración llegaron al taller automotriz View Park Automotive en el sur de Los Ángeles el pasado 25 de septiembre y arrestaron a todos los empleados sin antes confirmar sus identidades, según alega una demanda presentada esta semana por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).

El demandante Juan Hernández, que vive en Los Ángeles con su esposa y su pequeña hija, había trabajado en la tienda durante siete años como mecánico y fue uno de los detenidos sin causa probable o incluso una sospecha razonable.

Los uniformados no se identificaron como funcionarios de ICE y no llevaban una orden de arresto en contra Hernández, según la denuncia. De igual forma los agentes no lo interrogaron antes de ser esposado.

“Esta conducta fue claramente ilegal”, dice el texto de la demanda. “Los agentes de ICE no sabían nada sobre Hernández cuando le apuntaron con sus pistolas, le ordenaron detenerse y elevar las manos, le rebuscaron, le tomaron la cartera y le arrestaron. Solo sabían que parecía trabajar en el taller y que parecía latino. Los agentes ni sabían su nombre antes de detenerlo”.

La denuncia alega que los derechos de Hernández fueron violados completamente durante el operativo. “Los agentes de ICE violaron las regulaciones que gobiernan su autoridad (…) al arrestar y detener a Hernández sin una orden de arresto y sin una sospecha razonable individual o causa probable”, aseguran los abogados.

“La ley es clara: ICE está obligado a respetar sus propios reglamentos y la Constitución en el curso de sus operaciones”, resaltó Eva Bitran, abogada de la ACLU del sur de California. “El enfoque de ICE de arrestar primero y preguntar después no solo es ilegal, sino que tiene consecuencias reales y dolorosas para las comunidades y familias como la del señor Hernández”, agregó.

Hernández fue trasladado a la cárcel para indocumentados de ICE en Adelanto,California. Finalmente el 31 de Octubre logró la libertad luego de pagar una fianza de $5,000 dólares que le permitió el reencuentro con su esposa y su pequeña hija. Con esta demanda, ACLU está pidiendo que se detenga el proceso de deportación en su contra.

Si bien este incidente en particular fue captado en video, con frecuencia llegan informaciones de abusos similares aseguran los abogado de inmgración que han respondido a este tipo de abusos.