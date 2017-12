Carmen Salinas apoya a mujer que perdió su casa en incendio

La actriz volvió a demostrar que es una mujer socialmente responsable y comprometida con la ayuda hacia los demás

La primera actriz, Carmen Salinas, vuelve a cambiar la realidad de una familia, ahora en Ciudad Juárez, Chihuahua , hasta donde llevo el musical de Aventurera, al dotar de alimentos y materiales de construcción a la señora, Isabel Camacho, quien perdiera su casa luego de un incendio que destruyó todo lo que tenía, quedando en la calle.

La protagonista de la exitosa obra “Aventurera”, abundó que en su viaje con rumbo a esa ciudad fronteriza, se enteró del siniestro al ver las noticias y decidió aliviar el dolor y desesperanza de Doña Isabel Camacho, al llevarle una extensa y bien surtida despensa; así como varillas, ladrillos y cemento para iniciar la reconstrucción de su hogar destruido por las llamas en días pasados.

Doña Carmen Salinas volvió a demostrar que es una mujer socialmente responsable y comprometida con la ayuda hacia los demás: “Estaba viendo las noticias y me llamo la atención ver una enorme flama en una casa. Me dio pavor ver como en un instante se puede consumir tu patrimonio, me asuste tanto que le dije a mi sobrino Gustavo, manos a la obra”.

Por donde pasa Carmen siempre aporta su granito de arena, principalmente con los más necesitados, con la reconstrucción de la casa de doña Isabel, es la tercera casa que construye. La primera fue para la señora María Guadalupe, originaria de Chiapas, que lamentablemente perdió su vivienda, en el terremoto del pasado 7 de septiembre. El mes de octubre apoyó al señor Juan Reyes Martínez, panadero de la delegación Magdalena Contreras, que también en el sismo perdió su patrimonio y ayudo con varilla, alambrón y cemento; ahora le toco la suerte a doña Isabel Camacho.

La señora Isabel no daba crédito al ver en lo que quedó de su domicilio, a la señora Carmen Salinas, quien de propia mano entregó la ayuda y externó su solidaridad con los damnificados de la conflagración: “Es increíble que nadie haya dicho algo, quisimos ayudarla, porque es parte de nuestra historia y porque viajamos a esta ciudad para montar la obra y atrapar el aplauso del público”.

La afectada agradeció el buen gesto de Carmen y considero que le llegó “Un Angelote, nadie hace esto por uno, de verdad agradezco infinitamente su apoyo, jamás imagine que se solucionaría mi problema, de verdad que es un ángel, hasta cama nos compró para que mi hija Yamile Castillo y yo tengamos donde dormir”.