Fans salvan a Luis Miguel

El 2018 será un año de mucho trabajo para "El Sol"

Los antecedentes irresponsables de Luis Miguel, de no dar la cara por haber suspendido dos veces su temporada en el Auditorio Nacional, crea incertidumbre, sobre todo en el mundo discográfico y periodístico, por el hecho de que el artista pueda y vaya a cumplir cabalmente con estos compromisos que firmó para el siguiente año, y que en forma metafórica pudiéramos decir, el 2018 lo salvó de una crisis económica, porque todos los convenios se firmaron para el siguiente año, de los que no percibirá nada, pues prácticamente están pagadas sus presentaciones.

Por lo tanto, este próximo 2018 salva a Luis Miguel de una probable quiebra por los millonarios anticipos que recibió por diversos contratos para cumplir este próximo año. Estos recursos que le entregaron como adelantos en el último trimestre del 2017 le evitaron pisar la cárcel, al pagarle $5 millones de dólares a “El Potrillo” Alejandro Fernández, los cuales “El Sol” recibió como anticipo de una gira que no se hizo y que no había devuelto por no usar recursos propios que lo descapitalizarían.

En este 2017 recibió más de $8 millones de dólares por los derechos de la serie de TV que se estrenará en el 2018, además se comprometió con OCESA, en una exclusividad de varios años por una cantidad mayor a los $10 millones de dólares para cumplir en el próximo año, empezando por sus esperados recitales que hará en el Auditorio Nacional, de los cuales 13 fechas están agotadas y se espera que puedan abrir nuevas, mismas que podrían llegar a empatar su récord de 30 conciertos consecutivos, el cual estableció en el 2006, pese a que su espectáculo es prohibitivo para el bolsillo de las masas, circunstancia que lo convierte en el show más caro de principios de 2018.