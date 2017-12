Chivas lanza ultimátum a Oswaldo Alanís

El, jugador quedó fuera de los planes del Guadalajara debido a que se negó a renovar contrato sólo por 6 meses y sin incremento salarial

El todavía jugador de Chivas, Oswaldo Alanís, tiene un plazo de 72 horas para definir su situación con el Rebaño. Así lo dio a conocer el conjunto rojiblanco mediante un breve comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que señala que de manera conjunta se definió el plazo.

‘Informamos que el día de ayer (jueves 21 de diciembre de 2017) se llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís y su representante, en donde de FORMA CONJUNTA se definió un plazo de 72 hrs para definir su situación; ambas partes estamos en la búsqueda de la mejor solución para el jugador y el club’ se lee en el comunicado.

Oswaldo Alanís quedó fuera de los planes de Chivas debido a que se negó a renovar contrato sólo por 6 meses y sin incremento salarial, según lo dicho por José Luis Higuera, director general de Chivas y Omnilife.

“Él está obligado a entrenar y nosotros a pagarle, ya a jugar no. En eso somos claros, que no haya mal entendidos, nosotros lo que queríamos era extenderle el contrato por seis meses más, porque nosotros no podemos tener a un jugador que en seis meses quede libre y se vaya. Ni nosotros ni ningún club lo haría en ningún lado, es con un poquito de coherencia.

Por su parte, el pasado martes, el ex seleccionado nacional pidió al directivo un tiempo para evaluar su futuro, buscar otro equipo y de no encontrarlo, entonces aceptar las condiciones que le pone el Rebaño.

Un día después, Jorge Vergara fijó su posición en torno al conflicto y aseguró que Alanís ya no entra en planes en el equipo.

“Para el esquema de Chivas (Alanís) ya no cabe, no jugó bien la temporada pasada, nos exigió un aumento de sueldo, que no se le dio a nadie porque no hubo una temporada para nadie halagadora, ni mucho menos”.

Vergara dijo no sentir temor alguno por las acciones que pueda emprender la Asociación de Futbolistas quien también se manifestó al respecto.

“Cansados de que algunos directivos de clubes mexicanos continúen prácticas que buscan ejercer presión para obligar a los futbolistas a firmar contratos que no aceptan, incluso con amenazas a futuro que ponen en riesgo su carrera, decisiones unilaterales como la separación del primer equipo a manera de ‘sanción’.

“Esta ocasión queremos expresar nuestra inconformidad, levantar la voz y reiterar a todas las y los Futbolistas Profesionales de nuestro país que estén pasando por esta situación que no están solos”, dice el escrito acompañado de una foto del zaguero vistiendo la casaca tricolor.