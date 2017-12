Activista mexicana iniciará nueva vida gracias a indulto de Cuomo

Antes del fin de año el gobernador perdona la condena de Lorena Borjas, y otros 17 inmigrantes, quienes corrían el riesgo de ser deportados

Desde que emigró de México en 1981, Lorena Borjas ha dedicado su vida a proteger a mujeres transgénero víctimas de tráfico, trata y de la más cruda violencia en las calles de Queens. Desde su primer día en la ciudad de Nueva York acogió a estas inmigrantes y les dio todo lo que tenía, que era muy poco.

Borjas, de 57 años, recuerda que compartió su diminuto apartamento con hasta 20 mujeres transgénero, todas trabajadoras sexuales que intentaban sobrevivir en vecindarios donde eran marginadas.

“Éramos mujeres sin familia que habíamos huido de nuestros países, perseguidas por expresar nuestra identidad, por ser nosotras mismas. Aquí en Nueva York no tuvimos la vida y la libertad que soñábamos, aquí también sufrimos violencia y abuso. Para entonces era un verdadero crimen ser una transgénero inmigrante y de color”, recordó Borjas. “Yo empecé ayudando a las mujeres mexicanas y poco a poco esa labor se extendió a todas mis hermanas de Latinoamérica. Para la década de 1980 éramos una comunidad creciente, pero ignorada”.

Y precisamente fue en sus primeros años de activismo cuando Borjas fue declarada culpable del crimen de facilitar un delito en cuarto grado; sin embargo, la inmigrante mexicana en realidad era una víctima de trata cuando fue arrestada, en 1994.

Pero el miércoles le volvió la esperanza, cuando recibió una llamada de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, para informarle que su condena había sido indultada por el mandatario.

“Pensé que alguien me estaba gastando una broma de mal gusto, pero la alegría me invadió cuando mi abogada dijo que todo era verdad, que yo había sido perdonada por el gobernador. Yo quiero decirle que no defraudaré su confianza y que su perdón cambiará mi vida y la de otras mujeres, estoy muy agradecida”, expresó la activista al borde del llanto.

El gobernador Cuomo emitió esta semana, pocos días antes del fin de año, el indulto para 18 inmigrantes a quienes describe como “miembros contribuyentes de la sociedad que enfrentan la amenaza de deportación y otros desafíos relacionados con la inmigración como resultado de condenas anteriores”.

El mandatario también indultó a otras 39 personas que cometieron delitos menores y crímenes no violentos cuando tenían entre 16 o 17 años, y que han estado libres de delitos durante los últimos 10 años o más, además de las conmutaciones de condenas de dos personas “que han demostrado evidencia sustancial de rehabilitación”.

“Estos neoyorquinos han demostrado su rehabilitación, en algunos casos durante décadas, pero no han podido obtener un estatus legal o reingresar completamente a la sociedad debido al estigma de la condena”, declaró Cuomo en un comunicado. “Si bien el gobierno federal sigue atacando a los inmigrantes y amenaza con desmembrar a las familias con la deportación, estas acciones representan un paso crítico hacia una ciudad de Nueva York más justa y compasiva“.

Lo que yo quiero es ayudar

“Lo que yo viví me animó a luchar por justicia para mis hermanas, mi meta en la vida es ayudarlas en todo lo posible. Comparto mi historia para que ellas sepan que sí podemos tener una vida digna, lejos de las calles”, dijo Borjas, quien se ha convertido una conocida defensora de las comunidades inmigrantes y transgénero en Nueva York y en todo el país.

En los últimos años, como concejera de la organización Community Health Care para el programa Transgender Family Program, en Queens, Borjas se ha enfocado en obtener recursos legales para víctimas de trata y tráfico, pero fue hasta 2010 que ella decidió limpiar su récord con la ayuda de los abogados de Transgender Law Center.

Transgender Law Center es una organización que provee asesoría y representación legal gratuita a personas transgénero.

Lorena consiguió legalizar su estatus migratorio gracias a la amnistía de 1986, durante la Administración del expresidente Ronald Reagan, pero perdió la residencia permanente tras ser declarada culpable de facilitar un delito en 1994.

Aún así, Borjas continuó su labor comunitaria, enfocada principalmente en facilitar pruebas de VIH para trabajadoras sexuales transgénero, además de tratamiento hormonal.

“Pensé que jamás recuperaría mi estatus de residente permanente, era algo que creí muy lejano y casi imposible”, dijo Borjas. “Me dediqué a ayudar a otras mujeres a conseguir sus visas U y T, pero al llegar a casa me deprimía al pensar que mi caso estaba perdido, que no había esperanza”.

Borjas dijo que solicitará la tarjeta verde en enero de 2018 con la ayuda de los abogados de Transgender Law Center.

“Esta vez mi tarjeta verde tendrá mi nombre de mujer, que es mi verdadero nombre”, dijo Borjas con orgullo.

No estás sola, pide ayuda

Si eres transgénero y necesitas ayuda legal gratuita en español, puedes llamar al 415-865-0176 o al 510-587-9696. Si estás bajo arresto o estás en prisión, puedes comunicarte al 510-380-8229.

Para recibir servicios médicos y tratamiento hormonal sin costo, visita las oficinas de Community Health Care en 90-04 161 St, Jamaica, Queens, quinto piso. También puede comunicarte al 718-883-8637 o al 212-545-2460.