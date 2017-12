Cleveland podría finalizar sin una sola victoria en la campaña de la NFL

Y encima de todo van contra los Pittsburgh Steelers -líderes en la división norte de la Conferencia Americana- en el último juego de temporada regular

Los Browns podrían hacer historia, pero una historia de la mala.

El equipo de Cleveland tiene marca de 0-15 de cara a la última semana de la temporada regular en la NFL y es una situación a la cual no sin ajenos, pues hace apenas 12 meses ya habían firmado su peor temporada al acabar 1-15, misma marca negativa de los Carneros de 2009.

Este domingo, Cleveland enfrenta a Pittsburgh por segundo año consecutivo en la Semana 17. En 2016, los Acereros descansaron a la mayoría de sus titulares y, aun así, lograron sacar la victoria por marcador de 27-24.

Para este 2017, los comandados por Mike Tomlin no piensan dar la misma ventaja, por lo menos no tanta, pues no descansarán tantos titulares como hace 12 meses, pues necesitan ganar y que Patriotas pierda para asegurar la mejor siembra de la Conferencia.

“Jugaremos para ganar ese partido. Se espera que la gente que pongamos en el campo juegue un futbol ganador“, dijo Tomlin, entrenador de Acereros.

En cuanto a Hue Jackson, head coach de los Browns, tendrá que pagar una apuesta que hizo en 2016, pues prometió que para este año no terminarían con el mismo récord. En caso de hacerlo, nadaría en el Lago Erie, el cual para esta época registra una temperatura de menos 10 grados centígrados.

El mejor escenario de su equipo esta campaña es terminar con 1-15, pero, al parecer, empatarán a los Leones de Detroit de 2008, último equipo en no registrar ni un triunfo en una temporada.