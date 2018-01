Siete lugares que debes visitar para aprender algo nuevo

Porque viajar es una muy buena escuela

Para aprender, una de las mejores cosas es viajar. Hoy te traigo siete recomendaciones de lugares donde he estado y que me han marcado de una u otra manera. Cada uno me ha enseñado algo y quiero compartirlo contigo.

El Gran Cañón del Colorado (Arizona): Esta enorme garganta del río Colorado está situada en el estado de Arizona al suroeste de Estados Unidos. Cuando observas esta magnífica obra de la naturaleza, sientes que tus problemas y todo lo que te inquieta es minúsculo e insignificante. Sientes que eres parte de algo superior a ti mismo, algo con la capacidad de crear una inmensidad tal que se escapa de cualquier limitación del pensamiento humano.

Machu Picchu (Perú): La antigua población inca situada al sur del Perú, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Te hace pensar en la forma que vivían las antiguas civilizaciones, con pocas comodidades y limitados, pero la naturaleza humana ha sido siempre la misma, con sus temores y sus defectos, pero también con su capacidad de luchar por lo que cree, de construir, de amar, de dar, de perdonar.

Las Cataratas del Niágara (Estados Unidos-Canadá): Son unas de las cataratas más imponentes del mundo con aproximadamente 54 metros de caída y 945 metros de anchura. En este caso me maravilló la caída del agua, una fuerza natural que es capaz de generar energía y vida. Cuando la vemos de cerca, el agua parece inofensiva e insignificante, y no le damos la importancia que tiene, pero es un elemento natural que nos ayuda a preservar la vida, y hasta parte de la electricidad que consumimos se la debemos. Hay que respetarla y cuidarla.

San Juan (Puerto Rico): Cuando llegas a la capital de mi isla, se te viene a la mente la hermosa canción “Mi viejo San Juan”. Y cuando caminas por sus estrechas y antiguas calles sientes la nostalgia de una ciudad que, aun con sus adelantos modernos, sigue siendo la misma del siglo XVIII y XIX, conservando sus edificios históricos, un ambiente que te transporta al pasado y sobre todo, la amabilidad, la sencillez y la unidad de la comunidad.

Positano (Italia): Una pequeña comuna perdida en el tiempo y el espacio, de apenas 4000 habitantes, situada a 40 kilómetros de Nápoles. Quien mejor la ha descrito fue el novelista norteamericano John Steinbeck, quien dijo en la revista Harper’s Bazaar en 1953: “Positano te marca. Es un lugar de ensueño que no parece real mientras se está allí, pero que se hace real en la nostalgia cuando te has ido”.

Santorini (Grecia): Un pequeño archipiélago en el mar Egeo. Lo que me impresionó de esta pequeña isla fue su elegancia. ¿Puede una isla ser sinónimo de elegancia? Indiscutiblemente, Santorini con sus hermosas casas en azul y blanco y sus oscuras playas volcánicas, comprueba que sí. Santorini es un elogio a la belleza y así enamora a todos los turistas que la visitan.

Acapulco (México): En el mar la vida es más sabrosa y esto aplica especialmente a sitios tan románticos como Acapulco. Lugar de legendarios y apasionados romances, como el de Agustín Lara y María Félix, plasmado en la canción “María Bonita”, esta ciudad costera es el sitio perfecto para soñar e ilusionarse con su rica cultura y hermosos paisajes.

¿Y tú? ¿Qué lugar te ha marcado? Cuéntame por qué.

