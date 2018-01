Promueven a hispana a cargo de alto rango en el NYPD

La Uniformada anunció una docena de promociones en las posiciones de mayor nivel que destacan por favorecer a mujeres y oficiales de minorías

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció una docena de ascensos de alto nivel que destacan por favorecer a mujeres y varios oficiales de las minorías. Como estaba previsto, el comisionado de Policía James O’Neill nombró al jefe de la División de Patrulleros Terence Monahan como el nuevo jefe de Departamento, el segundo cargo más importante en la Uniformada.

Monahan reemplaza a Carlos Gómez, el hispano de más alto rango en el NYPD antes de que anunciar su retiro el mes pasado.

Entre los nuevos promovidos destaca la subjefa Nilda Irizarry Hofmann, de origen puertorriqueño, quien dirige actualmente el Buró de Administración de Riesgos, y fue ascendida a jefa de asuntos comunitarios. Hofmann es la primera mujer hispana en el NYPD en ser promovida a jefe de tres estrellas.

A su vez el jefe Rodney Harrison, creador del Programa de Oficiales de Coordinación del Vecindario (NCO), fue nombrado jefe de la División de Patrulleros, una posición que ocupó Gómez en 2014 antes de ser nombrado jefe de Departamento por O’Neill en 2016.

Cifras del NYPD muestran que las hispanas son el grupo demográfico que más crece entre las mujeres de minorías en la fuerza, representando un 6.6%. En contraste, las afroamericanas representan el 5.2% y las asiáticas el 0.6%.

“Cuando empecé a subir de rango me di cuenta de que no sólo me ayudaba a mí, sino que la gente alrededor mío me admiraba porque llegué a ese puesto”, dijo Hofmann en una entrevista con El Diario el año pasado. “El problema que hay con las mujeres en la Policía es que no creen que puede tener una carrera y una familia al mismo tiempo”.

Hoffman inició su carrera en la uniformada en 1987 y se ha desempeñado como oficial ejecutiva del cuartel 42 y como comandante de los cuarteles 25 y 52.

Más hispanos al poder

Otra hispana que hizo historia es María Otero, quien se convertirá en Comisionado Asistente, aunque permanecerá en su puesto actual en la Oficina del Comisionado Adjunto de Administración. La directora ejecutiva Otero se unió al NYPD en junio de 1992 como asistente administrativo de la Policía y sirvió en varios comandos, incluyendo el Distrito 68.

El departamento está creando una Oficina de Equidad e Inclusión, “para ayudar a desarrollar mujeres fuertes y candidatos de minorías para asumir puestos de liderazgo”, dijo O’Neill sobre las promociones que entran en vigor la próxima semana.

Antes de retirarse, Carlos Gómez había pedido más hispanos en posiciones de alto nivel, una meta que han perseguido varios grupos latinos dentro del NYPD.

Otro hispano que fue ascendido es el dominicano Fausto Pichardo, actual comandante del cuartel 43 quien fue nombrado subjefe y se convertirá en oficial ejecutivo de la Oficina de Servicios de Patrullas.

El inspector Pichardo comenzó su carrera en el NYPD en julio de 1997 como cadete de la policía, aunque se convirtió en oficial de policía dos años más tarde.

Más poder para minorías

El concejal Ydanis Rodríguez celebró la promoción inclusiva y diversa dentro del Departamento, especialmente con más hispanos en las nuevas posiciones de alto nivel.

“Los cambios del departamento en los últimos años nos muestran que contar con una fuerza policial que refleje mejor a la población conduce a una ciudad más segura”, dijo Rodríguez. “A pesar de que el actual liderazgo no representa proporcionalmente la composición de la ciudad o la base policial, la promoción de mujeres y hombres de color talentosos, incluyendo la jefa adjunta Nilda Irizarry Hofmann, el inspector Fausto Pichardo y la directora ejecutiva María Otero, encamina al departamento hacia una fuerza policial verdaderamente diversa y contribuye a desarrollar futuros lideres”.

Entre tano, la defensora del pueblo Letitia James dijo estar decepcionada por la ausencia de mujeres en las posiciones de más alto rango.

“Siento un gran respeto por todos los oficiales promovidos ayer, pero estoy profundamente decepcionada porque no se seleccionaron mujeres para los dos puestos más importantes”, sentenció. “Esta fue una oportunidad perdida para promover la muy necesitada diversidad en los rangos superiores del NYPD (…)”.