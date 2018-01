FOTO: Digan lo que digan, Gerard Piqué se queda con Shakira

I accepted the ALS #IceBucketChallenge! Now I challenge @sergioramos4oficial @marcmarquez93 @cescf4bregas ! You have 24h to complete the challenge or donate to the ALS foundation — or both. +Info : http://www.alsa.org/

A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Aug 19, 2014 at 11:27am PDT