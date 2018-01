Añadiendo sal a la herida, Estados Unidos prohibirá a haitianos solicitar visas temporales de trabajo

Haití comenzó a recibir visas H2-A y H2-B en 2012 por decisión del ex presidente Barack Obama pero DHS revierte esa decisión aparte de ordenar recientemente el fin del TPS para sus nacionales.

Para añadir sal a la herida de la cancelación del TPS para Haití y las palabras del presidente calificando de “países de m….” a los que han tenido ese programa, el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido que los ciudadanos de la isla caribeña ya no serán elegibles para visas temporales de trabajo en Estados Unidos.

La decisión, que será anunciada mañana, prohíbe que ciudadanos de Haití, Belize y Samoa reciban visas H2-A y H2-B para trabajadores temporales en la agricultura y en otros sectores, respectivamente.

Es la primera vez desde 2011 que Estados Unidos excluye a países previamente considerados para estas visas. Haití fue incluido en 2012 por DHS bajo el gobierno de Barack Obama, luego de sufrir el devastador terremoto de 2010.

La organización Center for Global Development, una ONG estadounidense que vela por las políticas de países ricos hacia los países pobres, indicó que la decisión es preocupante para el futuro de Haití, que también se vería afectado por la terminación del TPS y el regreso de miles de ciudadanos que han vivido en Estados Unidos.

“Para casi toda la población de Haití, esta es la única visa laboral disponible en Estados Unidos”, indicó un portavoz de CGD en un email. “Cerrar el acceso a esta visa solo ayudará a crear más inmigración no autorizada proveniente de Haití”.

Pero según el documento oficial que será publicado mañana en el Federal Register, el gobierno estadounidense decidió retirar a la isla caribeña de la lista porque han demostrado “altos niveles de fraude y abuso, y permanencia ilegal en el país después de la fecha de la visa”.

“Haití no ha mostrado mejoras en estas áreas y por ello la Secretaria de DHS determinó, junto al Secretario de Estado, que ya no debe recibir estas visas”, indica el documento.

La Opinión contactó al DHS para obtener confirmación sobre este nuevo reglamento y por el momento no recibió respuesta.

Según el documento, los nacionales de los países ahora excluidos que ya tienen visas aprobadas pueden seguirlas usando, mientras DHS no decida lo contrario.

Belize será excluído porque “no está haciendo esfuerzos” en cumplir con el Acta de Protección de Víctimas del Tráfico y Samoa será excluido porque ha persistido en no recibir a ciudadanos de ese país deportados en Estados Unidos.

Las visas de trabajo temporal para agricultura y para no-agricultura (en su mayoría hotelería y resorts, comida y construcción, entre otras industrias), son visas que Estados Unidos otorgan a empresas que no pueden encontrar trabajadores locales para algunas tareas.

Las visas H2 están clasificadas como “trabajo poco calificado” o no profesional, pero de acuerdo a la ley, DHS solo debe aprobar peticiones de personas provenientes de países aprobados.

Actualmente son 83 los países que son elegibles para las visas de agricultura y 82 para las no-agricultura.

DHS añadió a un país como elegible para las visas: Mongolia.

Esta designación es válida por un año a partir de la publicación del reglamento, que está pautada para el 18 de enero de 2017.

Hace pocas semanas, el gobierno de Trump anunció el fin del Estatus Temporal de Protección para unos 60,000 haitianos. Cuando estos fueron incluídos en un acuerdo migratorio en negociación, el presidente se refigió a esta y otras naciones como “países de m….”, causando un gran revuelo en Estados Unidos.

Estos son los países cuyos ciudadanos pueden pedir esas visas

Estos son los países cuyos ciudadanos pueden pedir visa H2-A a partir de esa fecha.

1. Andorra 2. Argentina 3. Australia 4. Austria 6 5. Barbados 6. Belgium 7. Brazil 8. Brunei 9. Bulgaria 10. Canada 11. Chile 12. Colombia 13. Costa Rica 14. Croatia 15. Czech Republic 16. Denmark 17. Dominican Republic 18. Ecuador 19. El Salvador 20. Ethiopia 21. Estonia 22. Fiji 23. Finland 24. France 25. Germany 26. Greece 27. Grenada 7 28. Guatemala 29. Honduras 30. Hungary 31. Iceland 32. Ireland 33. Israel 34. Italy 35. Jamaica 36. Japan 37. Kiribati 38. Latvia 39. Liechtenstein 40. Lithuania 41. Luxembourg 42. Macedonia 43. Madagascar 44. Malta 45. Mexico 46. Moldova 47. Monaco 48. Mongolia 49. Montenegro 50. Nauru 8 51. The Netherlands 52. Nicaragua 53. New Zealand 54. Norway 55. Panama 56. Papua New Guinea 57. Peru 58. The Philippines 59. Poland 60. Portugal 61. Romania 62. San Marino 63. Serbia 64. Singapore 65. Slovakia 66. Slovenia 67. Solomon Islands 68. South Africa 69. South Korea 70. Spain 71. St. Vincent and the Grenadines 72. Sweden 73. Switzerland 9 74. Taiwan 75. Thailand 76. Timor-Leste 77. Tonga 78. Turkey 79. Tuvalu 80. Ukraine 81. United Kingdom 82. Uruguay 83. Vanuatu

Y estos son los países elegibles para visas H2-B

1.Andorra 2. Argentina 3. Australia 4. Austria 5. Barbados 6. Belgium 7. Brazil 8. Brunei 10 9. Bulgaria 10. Canada 11. Chile 12. Colombia 13. Costa Rica 14. Croatia 15. Czech Republic 16. Denmark 17. Dominican Republic 18. Ecuador 19. El Salvador 20. Estonia 21. Ethiopia 22. Fiji 23. Finland 24. France 25. Germany 26. Greece 27. Grenada 28. Guatemala 29. Honduras 30. Hungary 31. Iceland 11 32. Ireland 33. Israel 34. Italy 35. Jamaica 36. Japan 37. Kiribati 38. Latvia 39. Lichtenstein 40. Lithuania 41. Luxembourg 42. Macedonia 43. Madagascar 44. Malta 45. Mexico 46. Monaco 47. Mongolia 48. Montenegro 49. Nauru 50. The Netherlands 51. Nicaragua 52. New Zealand 53. Norway 54. Panama 12 55. Papua New Guinea 56. Peru 57. The Philippines 58. Poland 59. Portugal 60. Romania 61. San Marino 62. Serbia 63. Singapore 64. Slovakia 65. Slovenia 66. Solomon Islands 67. South Africa 68. South Korea 69. Spain 70. St. Vincent and the Grenadines 71. Sweden 72. Switzerland 73. Taiwan 74. Thailand 75. Timor-Leste 76. Tonga 77. Turkey 13 78. Tuvalu 79. Ukraine 80. United Kingdom 81. Uruguay 82. Vanuatu