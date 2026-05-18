Primer día laborable de huelga en LIRR deja a usuarios sin servicio y buscando alternativas

El servicio de Long Island Rail Road (LIRR) permaneció suspendido en medio de la hora pico de la mañana de este lunes luego de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y una coalición de sindicatos de trabajadores en huelga no llegaran a un acuerdo sobre un nuevo contrato durante la noche del domingo.

La MTA y las autoridades del estado de Nueva York hicieron un llamado a los residentes de Long Island a laborar desde casa si les era posible. La MTA ofrece un servicio limitado de autobuses lanzadera entre seis puntos de Long Island y las estaciones de metro de Queens, pero su capacidad representa una pequeña parte de la cantidad habitual de usuarios del ferrocarril.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, se esperaba que las negociaciones se reanudaran este lunes a las 7:30 de la mañana.

Algunos residentes no tuvieron más opción que quedarse en casa y expresaron su molestia por el cierre.

Lorna Reid, de 69 años, manifestó que caminó por dos horas para llegar a la estación de tren LIRR, de Hicksville y tomar un autobús a Howard Beach, donde los pasajeros pueden acceder al metro.

“Es un caos y no me lo esperaba. Estoy cansada”, afirmó Reid, que trabaja en el cuidado de personas a domicilio y se dirigía al Upper West Side. “Ya no soy joven”.

Decenas de empleados del LIRR se concentraron frente a la estación de Hicksville, llevando pancartas con los lemas “igual trabajo, igual salario” y “solidaridad para siempre”. Algunos conductores que pasaban por allí tocaron sus cornetas como señal de apoyo.

“Todos intentamos ganarnos la vida“, indicó Joe Kessler, un trabajador de LIRR, de 34 años. “Espero que esto termine hoy. Espero que se sienten a negociar y lleguen a algún tipo de acuerdo”.

While LIRR service is suspended, we'll offer limited weekday shuttle bus service to/from six Long Island locations. Buses will run during peak hours with limited reverse-peak service on some routes.



Be sure to give yourself ample time if you plan to take a shuttle bus. There's… pic.twitter.com/Oy4ZITLANJ — LIRR (@LIRR) May 17, 2026

Asimismo, a las afueras de la estación Jamaica-179th Street en Queens, una gran cantidad de pasajeros esperaban ansiosamente la llegada de un autobús lanzadera hacia Long Island. Había dos paradas junto a Hillside Avenue, señalizadas con letreros que indicaban Huntington y Ronkonkoma.

El sol y el calor de la mañana incrementaron la presión sobre la MTA para trasladar a las personas a donde necesitaban ir, y muchos viajeros comenzaron a sudar, informó Gothamist.

“¡Dios mío, es tan, tan difícil!”, dijo Laney Rizardo, quien preveía un viaje de varias horas entre Queens y Huntington. “Quiero que se solucione”.

De acuerdo con un vocero del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers, la Junta Nacional de Mediación llamó a ambas partes de nuevo a la mesa de negociaciones a la última hora de la tarde del domingo, luego de un estancamiento de casi dos días en las negociaciones.

Actualmente, los 275,000 usuarios diarios de este servicio tendrán que buscar otras formas de viajar hasta que lleguen a un acuerdo.

¿Qué sucedió en las negociaciones del domingo?

De acuerdo con lo que informaron los dirigentes sindicales, los mediadores federales intervinieron el domingo en la noche después de dos días de no negociar. La Junta Nacional de Mediación convocó tanto a la MTA como a la coalición de sindicatos que están en huelga a la mesa de negociación de Manhattan para reactivar las conversaciones.

Horas antes, las dos partes se acusaron mutuamente por el estancamiento que hay en las negociaciones. Los líderes sindicales dijeron que estaban esperando a que la MTA se pusiera en contacto con ellos, mientras que las autoridades de la MTA afirmaron que los sindicatos deberían tomar la iniciativa porque los empleados habían abandonado sus puestos de trabajo.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul instó públicamente a ambas partes a retomar las negociaciones.

“No queríamos que se fueran. Se fueron. Pueden volver cuando quieran”, expresó Hochul el domingo en la mañana. “Les ofreceré refrigerios, lo que deseen. Vuelvan cuando quieran”.

Implicaciones para los viajeros y el tráfico

Los funcionarios pidieron a quienes pudieran trabajar desde casa que lo hicieran.

La MTA anunció planes para un servicio limitado de autobuses lanzadera desde algunas estaciones del LIRR hasta las estaciones del metro de Queens en las horas pico de la mañana y de la tarde, pero esos autobuses solo pueden llevar a unos 13,000 pasajeros, lo que representa apenas una pequeña parte de la cifra general de los viajeros del ferrocarril entre semana.

En este sentido, el ayuntamiento informó que planeaban desplegar agentes de tránsito cerca de los principales puentes y túneles que conectan Long Island con la ciudad, junto con agentes de policía adicionales en las estaciones de metro que tenían prevista una mayor afluencia.

Uno de los usuarios frecuentes del servicio de transporte, James Tallman, que vive en Ronkonkoma y suele ir a la ciudad en el LIRR, dijo que planeaba conducir hasta Manhattan y salir de casa alrededor de las 4:30 de la mañana para evitar lo peor.

“Va a ser una pesadilla, sin duda”, dijo. “El estacionamiento va a ser un problema porque todo el mundo tiene que ir a trabajar. Tenemos un par de amigos aquí que son directores de grandes empresas y no tienen otra opción. Tienen que ir a trabajar“.

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