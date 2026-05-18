Nuevo complejo en Manhattan tendrá 600 apartamentos y mega gimnasio: así podrías aplicar a las rentas ‘asequibles’

Conseguir un apartamento ‘asequible’ en Manhattan parece imposible para muchas familias trabajadoras en Nueva York. Pero un nuevo megaproyecto en el South Street Seaport ofrece una oportunidad poco común: alrededor de 150 viviendas con renta regulada dentro de un complejo que también incluirá comercios, espacios públicos y un enorme gimnasio de 76,000 pies cuadrados operado por Chelsea Piers Fitness.

El desarrollo, ubicado en 250 Water Street, transformará un terreno vacío de una acre en un edificio de 600 apartamentos, de los cuales 25% estarán destinados a vivienda accesible para personas que cumplan ciertos requisitos de ingreso. En una ciudad donde los alquileres se mantienen en nivel récord, el proyecto busca atraer nuevos residentes a una de las zonas más cotizadas del Downtown de Manhattan.

Para muchas familias hispanas, este anuncio representa algo más que la construcción de un nuevo complejo de lujo en la ciudad: podría materializarse en una rara posibilidad de acceder a rentas por debajo del mercado en un vecindario donde es muy caro vivir para familias con ingresos medios y bajos.

¿Qué se va a construir en el South Street Seaport y cuándo?

Este terreno del 250 Water St. llevaba años vacío. Tavros pagó $150 millones por él en 2025 a Seaport Entertainment Group, luego de que la propietaria anterior, Howard Hughes Corp., enfrentara años de litigios de vecinos que se oponían a perder sus vistas.

El proyecto incluye:

600 apartamentos residenciales

residenciales 25% de ellos estarán clasificados como ‘affordable’ ( 150 unidades )

de ellos estarán clasificados como ‘affordable’ ( ) Chelsea Piers Fitness de 5 pisos y 76,000 pies cuadrados

de 5 pisos y 35,000 pies cuadrados de locales comerciales en planta baja

de locales comerciales en planta baja Espacios públicos al aire libre

“Nuestra visión es entregar un activo completo para el vecindario”, señaló Colin Rankowitz, socio de Tavros. La construcción está programada para comenzar el próximo invierno.

¿Qué significa un apartamento ‘affordable’ para tu bolsillo?

La palabra ‘affordable’ (asequible) en Nueva York no siempre significa lo mismo. Las unidades se reservan para hogares que ganan un porcentaje del Ingreso Medio del Área (AMI). Para 2026, en un hogar de tres personas, los rangos típicos lucen así:

60% del AMI (ingreso máximo ~$87,000 para un hogar de 3 personas): renta máxima aproximada para un apartamento de 2 cuartos : $2,187 al mes.

(ingreso máximo ~$87,000 para un hogar de 3 personas): renta máxima aproximada para un apartamento de 2 cuartos 80% del AMI (ingreso máximo ~$116,000): renta máxima aproximada: $2,916 al mes

En proyectos de Manhattan, la mayoría de unidades ‘asequibles’ se ubica en el rango del 60% al 80% del AMI, que beneficia principalmente a familias de ingresos medios. Para una familia hispana que hoy paga $2,500 o más en un barrio más lejano, este tipo de unidad representa más espacio o una renta similar en una mejor ubicación.

Cómo prepararse para aplicar desde ahora

Faltan años para que el complejo esté listo, pero conviene prepararse desde hoy en busca de una vivienda.

Crear cuenta en NYC Housing Connect (nyc.gov/housingconnect), el portal oficial donde se publican las loterías de vivienda asequible de la ciudad.

(nyc.gov/housingconnect), el portal oficial donde se publican las loterías de vivienda asequible de la ciudad. Reunir documentos clave: declaraciones de impuestos, comprobantes de ingreso, identificaciones y número de Seguro Social o ITIN.

declaraciones de impuestos, comprobantes de ingreso, identificaciones y número de Seguro Social o ITIN. Calcular el ingreso anual del hogar sumando los ingresos de todos los adultos que viven juntos, para saber en qué rango de AMI caen.

sumando los ingresos de todos los adultos que viven juntos, para saber en qué rango de AMI caen. Seguir el proyecto en medios y anuncios oficiales. Cuando se acerque la apertura, las loterías se publican en Housing Connect con el nombre y dirección del edificio.

La aplicación es gratuita. No confíes en ninguna persona que pida dinero a cambio de “asegurar un apartamento”.

El detalle que debes tomar en cuenta

En proyectos como este, los inquilinos de unidades ‘asequibles’ comparten edificio con residentes de ingresos altos y ven amenidades de primer nivel a su alrededor. Pero no siempre pueden costearlas. Una membresía de Chelsea Piers Fitness puede ir de $200 a $260 al mes, dependiendo de la ubicación, una suma que rebasa el presupuesto de una familia que clasificó para el 60% del AMI.

Aun así, el proyecto sí les ofrece beneficios indirectos: mayor cantidad de comercio local, calles activas a distintas horas y potenciales empleos de servicio y mantenimiento en el complejo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el proyecto inmobiliario de 250 Water Street en Manhattan

¿Cuántos apartamentos ‘asequibles’ habrá realmente?

Aproximadamente 150 unidades de un total de 600, es decir, el 25% del proyecto. Los rangos de ingreso y rentas específicos aún no se han anunciado.

¿Necesito ser ciudadano para aplicar?

En muchos programas basta con que al menos un miembro del hogar tenga estatus elegible (ciudadano o residente permanente). Las reglas varían por proyecto, pero revisa las bases.

¿Cuándo podré aplicar?

La construcción comienza en el invierno de 2026-2027. Las loterías suelen abrirse cuando el edificio está en fases avanzadas de construcción, por lo que podrían faltar dos o tres años, pero hay que prepararse desde ahora para aplicar.

¿Subir mi renta afecta otros beneficios como SNAP o HRA?

Depende de tu situación. Un cambio de vivienda puede impactar tu elegibilidad a otros programas. Antes de firmar, conviene consultar con un asesor de vivienda gratuito. La ciudad ofrece asesoría sin costo en el programa NYC Free Legal Help.

Conclusión

El proyecto de 250 Water St. resume la paradoja del mercado inmobiliario de Nueva York: grandes inversiones, amenidades de lujo y una porción limitada de vivienda realmente accesible. Para la comunidad hispana, es importante considerar que estos proyectos no son exclusivos para ricos. Pueden prepararse con tiempo para competir por las pocas unidades que sí pueden cambiar la situación de una familia.

Documentos en regla, cuenta activa en Housing Connect y atención a los anuncios oficiales. Esos tres pasos, desde hoy, pueden marcar la diferencia cuando abra la lotería.

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