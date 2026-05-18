Trump retira la demanda contra el IRS en la que exigía una indemnización de $10,000 millones de dólares

El presidente Donald Trump retiró este lunes la demanda judicial que había interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro, que exigía una indemnización de $10,000 millones de dólares debido a la filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos.

La desestimación fue formalizada por su equipo jurídico mediante un documento presentado ante un tribunal federal del estado de Florida, donde se ubica la residencia del mandatario.

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