Cuando tus medicinas pueden causarte daño

Ya sea que se trate de un analgésico de venta libre o de una estatina recetada para reducir el colesterol, estos medicamentos tienen un aspecto negativo en común: el riesgo de los efectos secundarios.

Los efectos secundarios son esas reacciones que se esperan (y que generalmente no queremos) que vemos en los anuncios de medicinas en la televisión: estreñimiento, diarrea, mareos, somnolencia, boca seca, náuseas y malestar estomacal, entre otros. Si bien algunos de estos efectos secundarios no son graves y probablemente no duren mucho tiempo, para los adultos mayores podrían ser especialmente problemáticos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos mayores tienen el doble de posibilidades que otros adultos de sufrir un evento adverso por un medicamento, tan grave como para requerir una visita a la sala de emergencias, y la posibilidad de quedar hospitalizados por esta causa es 7 veces mayor que en los adultos más jóvenes.

Una posible razón: “Es común que al envejecer se sufran más afecciones y, por lo tanto, se tomen más medicamentos para tratarlas”, comenta Michael Steinman, M.D., un profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco. Un estudio de 2016 publicado en la revista científica JAMA Internal Medicine encontró que el 88% de los adultos entre los 62 y 85 años de edad toman regularmente al menos un medicamento de venta con receta.

“Y mientras más medicamentos tomes, más probabilidades hay de que tengas múltiples efectos, debido a la mezcla de estos, añade Steinman.

Existen además otros factores relacionados con la edad que pueden influir en los efectos que tienen los medicamentos en nuestro cuerpo. Aquí te explicamos lo que debes saber sobre los efectos secundarios y las medidas que puedes tomar para disminuir los riesgos.